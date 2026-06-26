Ronaldo ve Husanov'un Sahadaki Gizemli Sohbetinin Detayları Ortaya Çıktı!

Özbekistan milli takımının tarihi Dünya Kupası katılımı, sadece çekişmeli maçlarla değil, dünya yıldızlarıyla yaşanan ilginç olaylarla da taraftarların hafızasında yer edindi. Özellikle Portekiz'e karşı oynanan maçta, milli takımımız ve "Manchester City" savunmacısı Abduqodir Husanov ile futbol efsanesi Cristiano Ronaldo arasındaki konuşmalar tüm dünya medyasının ilgi odağı olmuştu. O anlarda tam olarak ne konuştukları ise gizemini koruyordu.

Müjde! Tanınmış spor gazetecisi Davron Fayziyev Instagram sayfasında Houston'daki maçtan özel anlar paylaşarak, iki yıldız arasındaki o gizemli sohbetin detaylarını açıkladı.

29. dakikadaki tartışma: «Abbos sert bir oyuncu değil!»

Maçın en heyecanlı ve tartışmalı anı 29. dakikada yaşandı. Orta saha oyuncumuz Aziz Ganiyev, uzaktan attığı muazzam ve çok şık bir süper golle skoru 2:1'e getirmişti. Ancak Faslı hakem Jalal Jayed, VAR incelemesinin ardından, atağın başlangıcında Abbosbek Fayzullaev'in Portekizli savunmacı Joao Cancelo'ya faul yaptığına karar vererek golü iptal etti. İşte bu pozisyonun ardından Ronaldo ve Husanov arasında bir tartışma yaşandı.

Gazeteci Davron Fayziyev'e Abduqodir Husanov durumu şu şekilde açıkladı:

"Maç boyunca çok konuştuk. Genellikle sahadaki durumlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. O videoda birbirimize tam olarak ne dediğimizi net hatırlayamıyorum. Örneğin, iptal edilen golümüzden sonra biraz tartıştık. Ronaldo o pozisyonda kural ihlali olduğunu söyledi, ben ise Abbos'un sert oynayan bir futbolcu olmadığını vurguladım. Ancak her seferinde sohbetimiz sıcak ve dostane bir ruhla geçti."

60. dakika: Ronaldo'dan Özbek savunmacıya dostça destek

Hatırlatalım, 23 Haziran'da Houston şehrinde oynanan Dünya Kupası grup aşamasının 2. turunda Portekiz milli takımı, turnuvaya ilk kez katılan Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, milli takımla büyük turnuvalardaki 10 maçlık golsüz serisine tam da bizimle olan maçta son vererek duble yaptı. Diğer golleri Nuno Mendes ve Rafael Leao kaydederken, bir gol de kalecimiz Abduvohid Nematov'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Tam 60. dakikada, o talihsiz kendi kalesine golün yaşandığı anda sahada çok güzel bir an yaşandı. Portekiz kaptanı Ronaldo, "Manchester City"nin genç savunmacısı Abduqodir Husanov'un yanına gelerek ona sıcak bir şekilde sarıldı, omzuna dostça dokunarak onu manevi olarak destekledi.

Skor tabelası istediğimiz gibi olmasa da, 22 yaşındaki savunmacımızın Cristiano Ronaldo gibi bir efsaneyle sahada başa baş mücadele edebilmesi ve ondan böyle bir saygı görmesi, Özbek futbolunun geleceğinin parlak olduğunun bir kanıtıdır!