Japonya'da anaokulu çocuklarını yaz sıcağından korumak için harika bir çözüm bulundu

·38·Dünya
Japonya'da anaokulu çocuklarını yaz sıcağından korumak için harika bir çözüm bulundu

Japonya'daki anaokullarından birinde, çocukların yaz sıcağında bile açık havada güvenle oynayabilmeleri için sıra dışı bir çözüm uygulandı. Oyun alanının üzerine 25 metreye 30 metre boyutlarında dev bir kumaş şemsiye kuruldu.

Yaklaşık 750 metrekarelik bir alanı kaplayan bu yapı, güneş ışınlarını engellerken hava sirkülasyonuna engel olmuyor. Bu sayede şemsiyenin altındaki sıcaklık, açık alana göre çok daha serin oluyor.

Şemsiyenin bir diğer avantajı ise ihtiyaca göre kolayca açılıp kapatılabilmesi. Bunun için büyük inşaat çalışmalarına da gerek duyulmuyor.

Proje hayata geçirildikten sonra çocuklar şemsiyenin altında özgürce ve mutlu bir şekilde oynamaya başladılar. Basit görünen bu girişim, çocukların sağlığını korumada oldukça etkili bir çözüm oldu.

JaponyaAnaokuluYaz SıcağıÇocuk SağlığıYenilikçi Çözümler
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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