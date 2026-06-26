Milan Yeni Teknik Direktör Atadı: Ruud Gullit, Christian Pulisic İçin Uyarıda Bulundu

İtalya'nın Milan kulübü yönetimi, takımın başına Ruben Amorim'i getirmeye karar verdi. Manchester United'da başarısız olan Portekizli teknik adam, şimdi şansını San Siro'da deneyecek. Ancak kulüp efsanesi Ruud Gullit, bu atamanın takımın güncel liderleri, özellikle de Christian Pulisic için beklenmedik sorunlar yaratabileceğinden endişeli. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

GOAL'e verdiği röportajda Gullit, Ruben Amorim'in taktik yaklaşımının Milan için "çok riskli" olabileceğini vurguladı. Ona göre, teknik direktörün favori 3-4-3 şemasını takıma zorla uygulatması, Christian Pulisic gibi bireysel yeteneklere dayalı oyuncuların performansını olumsuz etkileyebilir.

Taktik Değişiklikler ve Olası Riskler

Ruben Amorim, Manchester United'ın başında çıktığı 61 maçta sadece 24 galibiyet alabildi (%38,1 başarı oranı). İngiltere'deki temel hatası, kadrodaki oyuncuların yeteneklerine göre değil, kendi katı sistemini uygulamaya çalışmasıydı. Gullit, tam da bu noktanın Milan için de pahalıya patlayabileceğini söylüyor.

"Pulisic, Milan'a çok fayda sağladı. Birçok durumda bireysel yeteneğiyle takımı kurtardı. Amorim'in onu doğru kullanacağını umuyorum. Ancak ben her zaman bu tür durumlarda temkinli olmayı savunurum. Önce elinizdeki oyunculara bakmalı, sonra taktik oluşturmalısınız. Eğer takıma hiç oynamadığı bir sistemi zorla dayatırsanız, oyuncuların özgüvenini kırabilirsiniz. Bu çok tehlikeli", diyor Hollandalı efsane.

Milan İçin Yeni Bir Dönem

Milan yönetimi, Massimiliano Allegri ile vedalaştıktan sonra takımı yeni bir seviyeye taşımak için Amorim'e güvendi. Allegri, geçen sezon takımı Şampiyonlar Ligi biletinden mahrum bıraktığı için görevinden ayrılmıştı. Artık Portekizli teknik adamın önünde sadece sonuç almak değil, aynı zamanda Christian Pulisic gibi yıldızların potansiyelini koruma görevi var.

Christian Pulisic şu anda Milan hücum hattının ayrılmaz bir parçası. Eğer Amorim katı taktik görüşlerinden vazgeçmezse, ABD milli takım kaptanı kendisi için uygun olmayan bir pozisyona düşebilir veya yedek kulübesine hapsolabilir. Bu durum ise kulübün genel sonuçlarını doğrudan etkileyecektir.

Şimdilik Milan taraftarları ve uzmanlar, Amorim'in Serie A'daki çıkışını bekliyor. Manchester'daki hatalarından ders çıkarıp çıkarmadığı önümüzdeki maçlarda belli olacak. İtalya futbolu taktiksel karmaşıklığıyla bilinir; bu da yeni teknik direktör için hem bir fırsat hem de büyük bir sınavdır.