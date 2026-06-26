Yapay Zeka Yarışında Yeni Dönem: ABD Hükümeti GPT-5.6 ve Diğer Modelleri Denetim Altına Alıyor

·0·Teknoloji
Yapay Zeka Yarışında Yeni Dönem: ABD Hükümeti GPT-5.6 ve Diğer Modelleri Denetim Altına Alıyor

Yapay zeka dünyasının iki dev rakibi olan OpenAI ve Anthropic arasındaki rekabet artık tamamen yeni bir aşamaya geçti. Artık mesele sadece teknolojik üstünlük değil, devlet denetimi altında hayatta kalmakla ilgili. ABD hükümeti, en gelişmiş yapay zeka modellerinin halka sunulması üzerinde sıkı bir kontrol kurmaya başladı ve bu durum tüm endüstrinin geleceğini riske atabilir. Techcrunch.com haber veriyor.

Kısa süre önce Anthropic şirketinin Fable ve Mythos modelleri hükümet tarafından durdurulmuştu. Şimdi ise OpenAI'ın beklenen yeni GPT-5.6 modelinin de benzer bir kaderle karşılaşması bekleniyor. The Information'ın haberine göre, bu model yalnızca sınırlı bir müşteri grubuna sunulacak ve her kullanıcı için hükümetten ayrı bir izin alınması gerekecek. Sam Altman bu sürecin birkaç hafta süreceğini tahmin etse de, Anthropic deneyimi bu sürenin aylara yayılabileceğini gösteriyor.

Denetim ve Ekonomik Riskler

Hükümetin bu tür bir müdahalesi, yapay zeka laboratuvarları için ciddi bir ekonomik darbe olabilir. Milyarlarca dolar yatırım yapılan yeni sistemlerin piyasaya çıkışının gecikmesi, şirketlerin karlılık oranlarını düşürecektir. Bu durum ise sırasıyla veri merkezlerinin inşasını ve teknolojik altyapının gelişimini de olumsuz etkileyecektir. Eğer süreç bu şekilde devam ederse, tüm sektörde bir durgunluk yaşanması işten bile değil.

Şu anda OpenAI ve Anthropic benzer sorunlu bir durumun içinde. Sektör temsilcileri arasında çeşitli suçlamalar yankılanıyor: Kimileri Anthropic'i düzenlemeler yoluyla rakiplerini boğmakla suçlarken, diğerleri OpenAI yönetimini siyasi çevrelerle yakınlaşarak rakiplerini piyasadan dışlamaya çalışmakla itham ediyor. Ancak durum, kişisel rekabetten çok daha ciddi bir hal almış durumda.

Güvenlik Meselesi ve Gelecek Adımlar

ABD hükümeti modelleri denetleme niyetinde olsa da, şu an için düzenleyici kurumlarda bu kadar karmaşık sistemleri test etmek için yeterli deneyim ve teknik imkan bulunmuyor. En önemlisi, hükümetin tam olarak hangi risklerden korunmak istediğine dair net kriterler geliştirilmedi. Buna rağmen, yapay zekanın siber güvenlik ve biyolojik riskler konusundaki yetenekleri, devlet düzeyindeki endişelere temel oluşturuyor.

Yakın zamanda OpenAI ekibine katılması beklenen Din Ball da dahil olmak üzere sektör uzmanlarına göre, endüstri temsilcileri şu alanlarda birleşmelidir:

  • Denetim süreçlerinin yönetiminde bağımsız uzman gruplarına güvenmek;
  • Her yeni kurala karşı savaşmak yerine, en uygun düzenleme seçeneklerini desteklemek;
  • Yapay zekayı ayrı şirketlerin çıkarları için değil, tüm bir endüstri olarak korumak;
  • Güvenlik meselelerini rakiplere darbe vurma aracına dönüştürmemek.
Yapay zeka modelleri öyle bir seviyeye ulaştı ki, yetenekleri artık doğrudan siyasi ve uluslararası sonuçlar doğuruyor. Bu sonuçları bertaraf etmek ve teknolojik ilerlemeyi sürdürmek için sektör temsilcilerinin rekabeti bir kenara bırakıp kolektif hareket etmesi gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda yapay zeka endüstrisinin böyle bir iş birliğine kapasitesi olup olmadığı belli olacak.

OpenAIChatGPTAnthropicYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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