Gizemli Dağda Yüzlerce Hoparlör Bulundu: Nedeni Ne?

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki ünlü Shasta Dağı'nda yürüyüş yapan bir anne ve kızı beklenmedik bir durumla karşılaştı. Ormanın içinde yayılan garip ve ürkütücü seslerin kaynağını ararken, güneş enerjisiyle çalışan yüzlerce Bluetooth hoparlör tespit ettiler.

Carrie Ann Snur ve kızı Jordan at binerken ağaçların arasından çığlığa benzer sesler duydular. Yoldan çıkıp çalılıkların arasına girdiklerinde, yere kurulmuş hoparlörleri görünce şaşkına döndüler.

Dağın üst kısımlarında bu tür cihazların daha da fazla olduğu anlaşıldı. Hoparlörlerin çoğundan beyaz gürültü (white noise) gelirken, bazılarından "kurtuluş" hakkındaki dini vaazlar ve tekrarlanan ifadeler duyuluyordu.

Snur'un tahminine göre bölgede 100-200 civarında hoparlör vardı. Ancak bunların hangi amaçla kurulduğu şu an için bilinmiyor.

Bazıları bu durumu Shasta Dağı hakkındaki ünlü Lemurya efsaneleriyle ilişkilendiriyor. Rivayetlere göre, dağın altında Telos adı verilen gizemli bir yeraltı şehri bulunuyor ve burada kayıp bir medeniyetin torunları yaşıyor.

Videolar sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Birçok kişi, doğanın ortasına bu kadar çok elektronik cihaz kurulmuş olmasına şaşırdı.

Yapılan sonraki incelemelerde, hoparlörlerin devlet arazisinde değil, ona bitişik özel bir mülkte olduğu anlaşıldı. Ancak kesin amaçları hâlâ açıklanmadı.