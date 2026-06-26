2026 Dünya Kupası: Abduvohid Ne’matov da tarihi «kara listeye» girdi

·97·Spor
2026 Dünya Kupası: Abduvohid Ne’matov da tarihi «kara listeye» girdi

ABD, Meksika ve Kanada'nın yeşil sahalarında düzenlenen 2026 Futbol Dünya Kupası, sadece güzel gollerle değil, beklenmedik antirekorlarla da tarihe geçiyor. Dünya Kupası final aşamaları tarihindeki en fazla kendi kalesine gol atma rekoru bu turnuvada resmen kırıldı!

Rekoru kıran gol: Hollanda — Tunus maçı

F grubunda oynanan Hollanda ve Tunus milli takımları arasındaki karşılaşma (3:1), bu rekorun güncellenmesine neden oldu. Maçın henüz 3. dakikasında Tunus milli takımının orta saha oyuncusu Elies Skhiri beklenmedik bir şekilde kendi kalesine gol attı.

Bu beklenmedik durum, 2026 Dünya Kupası'nda kaydedilen tam 12. kendi kalesine gol olarak tarihe geçti.

Abduvohid Ne’matov da listede

En ilginç ve üzücü yanı ise, kendi kalesine gol atanlar listesinde Özbekistan milli takımının yetenekli kalecisi Abduvohid Ne’matov'un da yer almasıdır. Portekiz'e karşı oynanan çekişmeli maçta, top beklenmedik bir şekilde yetenekli kalecimizden sekerek kendi kalemize girdi. Yine de bu futbolun bir parçası ve kimse böyle durumlardan muaf değildir.

2026 Dünya Kupası'nın «şanssızlar» tam listesi

Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atarak bu tarihi rekora «katkıda bulunan» 12 futbolcuyla tanışın:

  • Mahmud Abunada (Katar)

  • Yazan Al-Arab (Ürdün)

  • Muhammad Al-Mannay (Katar)

  • Hasan At-Tambakti (Suudi Arabistan)

  • Cameron Burgess (Avustralya)

  • Damian Bobadilla (Paraguay)

  • Yassine Bounou (Fas)

  • Miro Muheim (İsviçre)

  • Abduvohid Ne’matov (Özbekistan)

  • Elies Skhiri (Tunus)

  • Muhammad Hani (Mısır)

  • Ayman Hussein (Irak)

Önemli maç kapıda!

Hatırlatalım, Özbekistan milli takımı K grubundaki son ve belirleyici maçını 23 Haziran'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti futbolcularına karşı oynayacak. Bu önemli karşılaşma Taşkent saatiyle 04:30 da başlayacak. Temsilcilerimize gelecek maçta sadece zafer dileriz!

Abduvohid NematovEllyes SkhiriÖzbekistanPortekizHollanda
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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