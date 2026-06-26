Andrey Fyodorov: «Cannavaro yerine Kapadze'yi tutardım»

·39·Spor
Andrey Fyodorov: «Cannavaro yerine Kapadze'yi tutardım»

Özbekistan milli takımı, tarihindeki ilk dünya kupasının ilk iki maçında güçlü rakiplerle karşılaştı. Temsilcilerimiz Kolombiya'ya 1-3, Portekiz'e ise 0-5 mağlup oldu.

Milli takımın eski futbolcusu Andrey Fyodorov, turnuvadaki başarısız sonuçlar hakkında görüşlerini paylaştı ve teknik direktör Fabio Cannavaro'nun atanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Fyodorov, karar verici konumunda olsaydı, İtalya milli takımının eski futbolcusunu teknik direktör olarak atamayacağını ve Timur Kapadze'yi görevinde tutacağını belirtti.

«Bana kalsaydı, Fabio Cannavaro'yu Özbekistan milli takımının teknik direktörü olarak atamazdım. Timur Kapadze'yi tutardım. Milli takım teknik direktörü olarak kendisine verilen görevleri iyi yerine getiriyordu», dedi Fyodorov.

Eski futbolcu, Cannavaro'nun Özbekistan'da çalışmak için kendine has bir motivasyonu olduğunu vurguladı. Ancak teknik direktör değişikliğinin takımın dünya kupasındaki performansını etkilediğini düşünüyor.

Bununla birlikte Fyodorov, Özbekistan'ın play-off aşamasına çıkma şansının henüz tamamen yok olmadığını belirtti.

«Özbekistan milli takımının gruptan çıkamayacağını kesinlikle söyleyemem. Umut çok yüksek değil ama yine de var. Bunun için öncelikle Kongo DR milli takımını mağlup etmek gerekiyor», dedi.

Fyodorov, Kongo DR'yi ciddi bir rakip olarak değerlendirdi ve bu takımın grup aşamasında güçlü yönlerini sergilediğini özellikle belirtti.

Özbekistan milli takımının eski futbolcusu, «Kongo grup aşamasında kendisini oldukça güçlü gösterdi», diye ekledi.

Hatırlatmak gerekirse, Özbekistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımları arasındaki belirleyici maç 28 Haziran'da ABD'de oynanacak.

Her iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele, Taşkent saati ile 04:30'da başlayacak.

Andrey FyodorovFabio CannavaroTimur KapadzenÖzbekistanKongo Demokratik Cumhuriyeti
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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