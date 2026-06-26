Vitaliy Denisov Özbekistan'ın Sorununun Ne Olduğunu Açıkladı

·45·Spor
Vitaliy Denisov Özbekistan'ın Sorununun Ne Olduğunu Açıkladı

Özbekistan milli takımı, tarihindeki ilk dünya kupasının ilk iki maçında güçlü rakiplerle karşı karşıya geldi. Temsilcilerimiz Kolombiya'ya 1-3, Portekiz'e ise 0-5 mağlup oldu.

Milli takımın eski futbolcusu Vitaliy Denisov, bu sonuçlar ve başantrenör Fabio Cannavaro'nun performansı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Denisov, İtalyan uzmanın takıma yeni bir taktik stil aşılamak ve bu sisteme uygun oyuncuları seçmek için yeterli zamanının olmadığını vurguladı.

«Fabio Cannavaro'nun Özbekistan milli takımında yeni bir oyun tarzı uygulamak ve bu taktiğe uygun oyuncuları seçmek için vakti yetmedi. Üçlü savunma sistemine bir günde adapte olmak mümkün değildir», dedi.

Eski futbolcuya göre, böyle bir taktik şema oyunculardan belirli özellikler gerektiriyor. Teknik heyet ise kısa sürede sistemi tam olarak oluşturma imkanına sahip olmadı.

Denisov, «Bu şemanın sürekli uygulanabilmesi için belirli özelliklere sahip futbolcular gerekir. Teknik heyetin ise her şeyi tam olarak hayata geçirmek için vakti olmadı. Olan oldu», diye ekledi.

Ayrıca, Cannavaro'nun yerinde başka bir antrenör olsaydı sonucun kesinlikle değişeceği fikrine katılmadığını belirtti.

Özbekistan milli takımının eski savunmacısı, «Onun yerinde başka bir antrenör çalışsaydı sonuç farklı olurdu diyemeyiz. Bu soruya kimse kesin bir cevap veremez», dedi.

Hatırlatalım, Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımları arasındaki belirleyici maç 28 Haziran'da ABD'de oynanacak.

Her iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele, Taşkent saatiyle 04:30'da başlayacak.

ÖzbekistanVitaliy DenisovFabio CannavaroKolombiyaPortekiz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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