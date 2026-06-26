Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası Kurbanları Artıyor: 4 Günde 212 Ölüm

·65·Dünya
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası Kurbanları Artıyor: 4 Günde 212 Ölüm

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan anormal sıcak hava dalgası giderek daha ağır sonuçlar doğuruyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle birçok ülkede ölüm vakaları artarken, acil önlemler alınmaya başlandı.

Son verilere göre, İspanya'da sadece dört gün içinde güneş çarpması ve yüksek sıcaklıkla bağlantılı nedenlerle 212 kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık'ta ise rekor düzeydeki sıcaklıklar, bazı hastanelerdeki tıbbi ekipmanların çalışmasını olumsuz etkiledi. Durumun ciddileşmesi üzerine bazı bölgelerde "kritik durum" ilan edildi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle açık havada çalışmaya geçici kısıtlamalar getirildi. Almanya'da ise yüksek sıcaklıklar sebebiyle planlanan maraton yarışı iptal edildi. Ayrıca, su havuzlarında yüzme sırasında 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Fransa'da da aşırı sıcaklar ağır sonuçlara yol açıyor. Ülkede 48 kişinin boğularak öldüğü, ayrıca arabada gözetimsiz bırakılan üç çocuğun havasızlık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzmanlar, halkı zorunlu olmadıkça sıcak saatlerde dışarı çıkmamaya, daha fazla sıvı tüketmeye, çocukları ve evcil hayvanları asla kapalı bir araçta bırakmamaya çağırıyor.

İspanyaBirleşik KrallıkİtalyaAlmanyaFransa
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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