Rusya'da yeni nesil 2ES11 «Orlets» elektrik lokomotifi testleri başarıyla tamamladı

·2·Teknoloji
Rusya'da yeni nesil 2ES11 «Orlets» elektrik lokomotifi testleri başarıyla tamamladı

Rusya Demiryolları (RJD) sisteminde yük taşıma verimliliğini temelden artırmaya yönelik yeni proje belirleyici aşamasına geldi. «Uralskiye lokomotivi» fabrikasında özel bir komisyon, yeni ana hat elektrik lokomotifi 2ES11 seri «Orlets» modelinin kabul testleri sonuçlarını onayladı. Bu ekipmanın tüm belirlenen teknik gereksinimleri karşıladığı onaylanarak seri üretime izin verildi. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

RJD'nin resmi verilerine göre, geçen yılın sonbaharından beri devam eden kapsamlı testler başarıyla sonuçlandı. Bu doğrultuda, fabrikada 50 makineden oluşan ilk kurulum partisinin üretilmesi kararı alındı. Bu adım, Rusya demiryolu altyapısının modernizasyonu ve ağır yüklü trenlerin hareketliliğinin genişletilmesi stratejisinin bir parçasıdır.

Test süreçleri VNIIJT deneysel halkasında ve Vyazma – Smolensk hattında gerçekleştirildi. Bu mesafeler boyunca lokomotif 5000 kilometreden fazla yol kat ederek dayanıklılığını ve teknik kapasitesini pratikte kanıtladı. Uzmanlar, yeni modelin sadece hızına değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi göstergelerine de özel önem verdiler.

Taşıma kapasitesi ve teknik üstünlükler

2ES11 «Orlets» modelinin temel özelliği, taşıma kapasitesinin önceki nesil lokomotiflere göre yüzde 42 oranında artırılmış olmasıdır. Bu göstergenin demiryolu lojistiğinde büyük bir dönüm noktası yaratması bekleniyor. İki seksiyonlu versiyonda elektrik lokomotifi 7100 tona kadar, üç seksiyonlu versiyonda ise 9000 tona kadar olan kompozisyonları rahatlıkla hareket ettirebilir.

Yeni ekipmanın akıllı sistemi de dikkat çekicidir. Çekiş tahrik kontrol sistemi, işletme koşullarına otomatik olarak uyum sağlama özelliğine sahiptir. Bu da enerji verimliliğinin artırılmasına ve kaynakların tasarrufuna hizmet eder. Bu tür teknolojik çözümler, karmaşık rölyefli bölgelerde tren yönetimini önemli ölçüde kolaylaştırır.

«Orlets» elektrik lokomotifinin, manevi ve teknik olarak eskimekte olan 2ES7 serisindeki lokomotiflerin yerini alması planlanıyor. Yeni model sadece gücüyle değil, aynı zamanda düşük bakım maliyetleriyle de öne çıkıyor. Bu tür yenilikler, bölgesel taşıma koridorlarında yük taşıma hacmi yıldan yıla arttığı için Orta Asya bölgesi, özellikle de Özbekistan demiryolları için de ilgi çekici olabilir.

Ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, bu proje Rusya makine sanayisinin ithalat ikamesi ve kendi teknolojik tabanını güçlendirme yolundaki önemli bir adımıdır. Önümüzdeki yıllarda «Orlets»in ana hatlardaki temel iş gücü haline gelmesi bekleniyor.

RJDElektrik LokomotifiTeknolojiTransportOrlets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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