Afganistan’da bir baba, kızını 10 yıl boyunca çevresine erkek çocuk olarak tanıttı

Afganistan’da bir baba, kızının eğitim alabilmesi ve daha özgür bir hayat sürebilmesi için onu on yıl boyunca erkek çocuk olarak tanıttı. Bunun için kızının görünümü değiştirildi ve çevresine ailenin oğlu olarak gösterildi.

Bu sayede kız okula gidebildi, sokağa daha özgürce çıkabildi ve birçok kız için kısıtlanan imkânlardan yararlandı. Babasının aldığı karar, onun eğitim almasına ve kendini özgür hissetmesine olanak sağladı.

Bazı ülkelerde kızların eğitim alması, kamusal alanlarda özgürce hareket etmesi ve geleceklerini bağımsızca seçmesine yönelik ciddi kısıtlamalar bulunuyor. Bu koşullarda birçok kız, eğitim görme ve meslek edinme fırsatından mahrum kalıyor.