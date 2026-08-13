Pakistan ilk ay iniş aracı Jinnah-1'i tanıttı

·2·Teknoloji
Pakistan ilk ay iniş aracı Jinnah-1'i tanıttı

Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırmaları Komisyonu (SPARCO), ülke tarihindeki ilk ulusal ay iniş aracını resmen tanıttı. Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın onuruna Jinnah-1 adı verilen bu aracın 2029 yılında Ay'a doğru yola çıkması bekleniyor. Haberi Ixbt.com veriyor .

ixbt.com'un aktardığına göre ay iniş aracının adı, ülke çapında düzenlenen bir yarışmayla belirlendi. Girişim kapsamında 4 binden fazla öneri sunuldu ve sonuçta dört bini aşkın seçenek arasından kazanan belirlendi.

Yarışma süreci ve adın önemi

Belirtildiğine göre Jinnah-1 adını toplam 7 katılımcı önerdi. Bunun üzerine kazananı belirlemek amacıyla özel bir kura çekimi düzenlendi ve ardından resmi ad onaylandı.

SPARCO başkanına göre seçilen bu ad, ülkenin kurucusuna saygı sunmanın yanı sıra Pakistan'ın bilimsel ve teknolojik ilerleme arzusunu ve uzay araştırmalarında yeni bir aşamayı simgeliyor.

Çin misyonu kapsamında gerçekleştirilecek uçuş

Projenin teknik ayrıntılarına ve gelecek planlarına göre Jinnah-1 ay iniş aracının uzaya fırlatılmasının Çin'in Chang'e-8 Ay misyonu kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu, Pakistan'ın uluslararası uzay programlarına aktif katılım göstermesini sağlayacak.

Akredite kaynaklara göre bu araç Ay'ın güney kutbuna gidecek. Cihazın burada çeşitli bilimsel araştırmalar ve incelemeler yürütmesi planlanıyor, ancak kullanılacak bilimsel araçlar ve görevler henüz açıklanmadı.

Uzmanlara göre bu adım, Pakistan'ın ulusal uzay programını genişletmesi ve Ay araştırmalarına katılması yolunda önemli bir tarihî aşama niteliğinde.

Jinnah-1Ay İniş AracıPakistanUzay ProgramıChang'e-8
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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