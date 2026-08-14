Monza transfer piyasasında harekete geçti: Asllani ve Ngonge hedefte

İtalya Serie A'daki yerini sağlamlaştırmak isteyen Monza, kış transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Takım kaptanı Matteo Pessina'nın sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalması, yönetimi beklenmedik adımlar atmaya zorladı. Ivan Jurić yönetimindeki ekip, orta saha hattını alternatif isimlerle güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında yoğun arayışlarını sürdürüyor. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Matteo Pessina dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi ve bu durum teknik heyetin tüm planlarını değiştirdi. Eski Milan ve Atalanta orta saha oyuncusunun uzun süre forma giyemeyecek olması, takımın sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle Brianza ekibi hemen yeni bir merkez orta saha aramaya başladı ve dikkatler bir kez daha Inter'den ayrılmaya yakın olan futbolcuya çevrildi.

Orta sahayı güçlendirmek için Kristjan Asllani seçeneği

Gazeteci Marco Barzaghi'nin aktardığı bilgilere göre, Inter'de yeterli forma şansı bulamayan Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani son saatlerde Monza'ya önerildi. 2002 doğumlu futbolcunun Milano ekibinden ayrılması bekleniyordu ve bu transfer kulüp için mali açıdan da uygun bir çözüm olabilir.

Inter yönetimi futbolcu için yaklaşık 10-15 milyon avro talep ediyor. Ancak taraflar, Monza'nın Serie A'da kalması şartına bağlı satın alma opsiyonu veya zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşması konusunda da uzlaşabilir. Bu seçenek, Monza'nın mali imkanlarına tamamen uyuyor.

Hücum hattı için Kiril Ngonge adaylığı

Transfer piyasasında aktif olan Monza, yalnızca orta saha ile sınırlı kalmıyor. Alfredo Pedullà'nın haberine göre kulüp yönetimi Napoli ile iletişime geçerek kanat oyuncusu Kiril Ngonge'nin transferi hakkında bilgi aldı. Massimiliano Allegri'nin planlarında yer almayan Belçikalı futbolcunun kariyerine başka bir takımda devam etme ihtimali yüksek.

2000 doğumlu hücum oyuncusu daha önce Verona forması giymiş ve Ocak 2024'te yaklaşık 20 milyon avro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Ancak teknik direktöründen yeterli forma şansı bulamayan Ngonge için İtalya'nın başka bir kulübüne geçiş, kariyerine yeniden başlamak adına iyi bir fırsat olabilir.