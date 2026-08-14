Inter Transfer Pazarında İngiliz Futbolcuları Kadrosuna Katıyor

·6·Spor
Inter Transfer Pazarında İngiliz Futbolcuları Kadrosuna Katıyor

Milano ekibi Inter, transfer pazarında kendine özgü ve cesur bir strateji uyguluyor. İtalyan takımı, Premier Lig’in rekabet düzeyine ve yoğun temposuna uyum sağlamak amacıyla bu ligde forma giyen oyuncuları kadrosuna katmayı planlıyor. Calciomercato ve diğer spor yayınlarının aktardığı bilgilere göre Nerazzurri, tek bir transfer döneminde üç İngiliz futbolcuyu kadrosuna kaydetme ihtimalini değerlendiriyor. Bu haberi Goal.com veriyor .

Geçen sezon Manchester City’den Manuel Akanji kadroya katılmıştı. Bu transfer döneminde ise Inter, Manchester City ile sözleşmesi sona eren John Stones’u serbest oyuncu olarak kadrosuna kattı. Ayrıca Tottenham ile uzun süren görüşmelerin ardından Djed Spence’in transferinin de açıklanması bekleniyor. Ancak kulüp bununla yetinmek istemiyor.

Curtis Jones ve Transfer Kuralları

İtalyan devi, Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones’u da kadrosuna katmaya çalışıyor. Bu transfer gerçekleşirse, tek bir transfer döneminde üç İngiliz futbolcunun Serie A kulübüne transfer olduğu görülecek. Ancak birçok taraftarın, Brexit sonrası uygulanan katı kurallar altında bunun ne kadar gerçekçi olduğu konusunda haklı olarak soru sorması doğal.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından İngiliz, İskoç, Galli ve Kuzey İrlandalı vatandaşlar Avrupa Topluluğu üyesi sayılmamaya başladı. Futbolda da başlangıçta geçici bir düzenlemeyle yabancı futbolcular kategorisine dahil edildiler. Ancak 2024/2025 sezonunun başından itibaren İtalya Futbol Federasyonu FIGC, kurallarda önemli değişiklikler yaptı.

Yeni Düzenleme ve İstisnalar

Yabancı işçilerin ülkeye girişini düzenleyen yasalara uygun olarak Serie A kulüpleri için özel bir madde getirildi. Resmî açıklamaya göre, yurt dışından gelen yalnızca bir Britanyalı ve bir Arnavut profesyonel futbolcunun, Avrupa Birliği dışından gelen oyuncular için belirlenen genel kotalara ek olarak kaydedilmesine izin veriliyor.

Bu noktada haklı bir soru ortaya çıkıyor: Kuralda yalnızca bir Britanyalı futbolcudan söz ediliyorsa Inter, aynı anda üç futbolcuyu nasıl kaydedebilir? Uzmanların açıklamasına göre kulüpler, transferler ve futbolcuların statüsü konusunda yasal boşluklardan ve ek sözleşme mekanizmalarından yararlanarak bu sorunu çözmenin yollarını arıyor.

Özellikle John Stones’un serbest oyuncu olarak gelmesi ve diğer hukuki unsurların yönetmelik şartlarına uygun hâle getirilmesi bekleniyor. Djed Spence ve Curtis Jones konusunda da kulüp yönetimi, sağlık kontrollerinin ardından İtalya Futbol Federasyonu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde tüm resmî işlemleri tamamlamayı planlıyor.

InterTransferSerie AİngiltereFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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