Xiaomi üç başlıklı yeni masaj cihazını tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni ürününü geniş kitlelere tanıtarak Mijia Fascia Gun 3 masaj tabancasının ön satışlarını başlattı. ixbt.com'a göre bu cihaz, özgün tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle geleneksel modellerden belirgin biçimde ayrılıyor ve kasları derinlemesine gevşetmek üzere tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Piyasadaki benzer cihazların çoğundan farklı olarak yeni versiyon, tek bir başlık yerine farklı şekillere sahip üç masaj başlığıyla donatıldı. Bu çözüm, vücudun farklı bölgelerinin kendine özgü özelliklerine göre işlem yapılmasını sağlıyor ve genel masajın verimliliğini önemli ölçüde artırıyor.

Teknik özellikler ve çalışma modları

Cihazın gövdesinin altında, 25 kilograma kadar basınç kuvveti oluşturabilen güçlü, çift eksenli fırçasız bir motor bulunuyor. Darbe derinliği ise 4 milimetre. Bu değerler, cihazın derin kas dokularına ulaşmasını ve yoğun fiziksel eforun ardından oluşan yorgunluğu hızla azaltmasını sağlıyor.

Mühendisler cihazda iki temel çalışma modu sunmuş: sabit ve değişken frekans. Her biri ayrıca üç yoğunluk seviyesi içeriyor. Böylece kullanıcı, fiziksel durumuna ve hassasiyetine göre en uygun ayarı seçebiliyor.

Akıllı özellikler ve pil kapasitesi

Mijia Fascia Gun 3, kullanıcıların rahatlığı için akıllı hafıza işleviyle donatıldı. Bu işlev sayesinde cihaz bir sonraki açılışta otomatik olarak son kullanılan ayarlara dönüyor ve her seferinde modu yeniden seçme gereğini ortadan kaldırıyor.

Cihazın bağımsız çalışmasını 2450 mAh kapasiteli pil sağlıyor. Xiaomi'nin açıklamasına göre pil, tek bir tam şarjla normal kullanımda 31 güne kadar dayanıyor. Bu da sık sık şarj etme ihtiyacını azaltıyor.

Yeni masaj tabancasının Çin pazarındaki başlangıç fiyatı şimdilik 369 yuan. Bu işlevsellik ve uzun pil ömrü, cihazı aktif bir yaşam süren ve spor yapan kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.