Buxoro, OKMK’yi mağlup ederek ilk üçe yükseldi!

·13·Spor
Buxoro, OKMK’yi mağlup ederek ilk üçe yükseldi!

Özbekistan Süper Ligi’nde 17. haftanın bir diğer önemli ve çekişmeli karşılaşması Buhara’da oynandı. Ev sahibi Buxoro, sahasında doğrudan lig sıralamasındaki rakibi Olmaliq temsilcisi OKMK’yi ağırladı.

Lig sıralaması açısından büyük önem taşıyan mücadelede Buxoro ekibi, 2:0’lık net bir galibiyet elde etti.

Devre sonlarında gelen goller ve taktik üstünlük

Karşılaşma boyunca ev sahibi ekip fırsatları etkili değerlendirerek maçın temposunu kontrol etti:

  • İlk yarıdaki gol: İlk yarının uzatma dakikalarında, 45+1. dakikada Sherzod Esanov OKMK filelerini havalandırarak ev sahibini öne geçirdi: 1:0.

  • Maçın noktası: Karşılaşmanın son dakikalarına kadar kıyasıya mücadele sürdü. Hakemin verdiği uzatma dakikalarında, 90+4. dakikada Vladimir Rodich ikinci golü atarak Buxoro’nun önemli galibiyetini perçinledi: 2:0.

Süper Lig. 17. hafta

Buxoro — OKMK — 2:0

Goller: Sherzod Esanov (45+1), Vladimir Rodich (90+4).

  • Buxoro: Umidjon Hamroyev, Xurshidbek Muxtorov, Kiril Todorov, Boyan Mladovich (Velko Filipovich, 30; Sardor Qulmatov, 46), Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev (Islombek Baratov, 69), Vladimir Rodich, Anvarjon Jo‘rayev, Javohir Ro‘ziyev (Quvondiq Ro‘ziyev, 65), Temur Mamasiddiqov (Shahboz Jo‘rabekov, 65), Shahzodbek Ubaydullayev.

  • OKMK: Javohir Ilyosov (Hamidullo Abdunabiyev, 46), Shahzod Toirov, Avazbek O‘lmasaliyev, Eldorbek Begimov (Dilshodbek Ahmadaliyev, 58), Saidafzalxon Ahrorov, Siavash Haqnazariy, Giorgi Papava, Aziz Xolmurodov (Ali Abdurahmonov, 75), Nodirbek Abdurazzoqov, Urosh Koyich (Arixiro Sentoku, 60), Ivan Peshich (Asadbek Sobirjonov, 46).

Puan tablosunda değişim: Buxoro ilk üçte!

Bu galibiyetin ardından Buxoro ekibi puanını 30’a yükseltti ve OKMK’yi geride bırakarak lig tablosunda 3. sıraya yerleşti.

Olmaliq temsilcisi OKMK ise 28 puanla ilk üçten çıkarak 4. sırada yer aldı.

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BuharaAGMKÖzbekistanSherzod EsanovVladimir Rodich
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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