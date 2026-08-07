Blogger dünyanın en büyük çöp dağına çıktı

·9.1K·Dünya
Blogger dünyanın en büyük çöp dağına çıktı
Özet

Meksikalı bir bloger, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki ünlü Ghazipur çöp dağının zirvesine çıkarak bu anı videoya kaydetti. "Çöplerin Everest'i" olarak adlandırılan bu devasa çöp yığını, yaklaşık 70 metre yüksekliği ve 28 hektarlık alanıyla dikkat çekiyor. 1984'te faaliyete geçen Ghazipur çöp alanı, artan atık miktarı nedeniyle kapanması planlandığı 2000'lerden bu yana sürekli olarak uzatıldı ve hala yeni atıkları kabul etmeye devam ediyor. Bloger'in paylaştığı videolar, Delhi'deki çevre sorunları ve atık geri dönüşümü konularında kamuoyunun dikkatini yeniden çekti.

Meksikalı bir blogger, Hindistan’ın başkenti Delhi’de bulunan ünlü Gazipur çöplüğünün zirvesine çıkarak bu süreci videoya kaydetti. Çöplük, devasa boyutu nedeniyle sık sık “çöplerin Everest’i” olarak anılıyor.

Verilere göre çöp dağının yüksekliği yaklaşık 70 metre. 28 hektardan fazla alanı kaplayan bölgede 14 milyon tondan fazla evsel atık birikmiş durumda.

Gazipur çöplüğü 1984 yılında faaliyete geçti. Aslında 2000’li yıllarda kapatılması planlanıyordu. Ancak atık miktarının artması nedeniyle faaliyet süresi birkaç kez uzatıldı ve çöplük hâlâ yeni atıkları kabul etmeye devam ediyor.

Bloggerın çektiği videolar sosyal medyada geniş yankı buldu ve Delhi’deki çevre sorunları ile atıkların geri dönüşümü konusuna kamuoyunun dikkatini bir kez daha çekti.

DelhiHindistanGhazipur
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

2,71 metrelik saç: Boyundan bile uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde2,71 metrelik saç: Boyundan bile uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemdeBugün, 16:50Trump’ın en sevdiği dövüşçülerden birinin Habib olduğu söylendiTrump’ın en sevdiği dövüşçülerden birinin Habib olduğu söylendiBugün, 14:32Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylarRonaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylarBugün, 14:20Çin'de gelinler için gözyaşlarını silecek özel bir araç geliştirildiÇin'de gelinler için gözyaşlarını silecek özel bir araç geliştirildiBugün, 13:24Kazakistan'da ilk kez insansız hava taksisi yolcuyla uçtuKazakistan'da ilk kez insansız hava taksisi yolcuyla uçtuBugün, 12:05Toplantı değil, bir kadının makyajı internette hararetli tartışma yarattıToplantı değil, bir kadının makyajı internette hararetli tartışma yarattıBugün, 11:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti