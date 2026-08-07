Blogger dünyanın en büyük çöp dağına çıktı
Meksikalı bir bloger, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki ünlü Ghazipur çöp dağının zirvesine çıkarak bu anı videoya kaydetti. "Çöplerin Everest'i" olarak adlandırılan bu devasa çöp yığını, yaklaşık 70 metre yüksekliği ve 28 hektarlık alanıyla dikkat çekiyor. 1984'te faaliyete geçen Ghazipur çöp alanı, artan atık miktarı nedeniyle kapanması planlandığı 2000'lerden bu yana sürekli olarak uzatıldı ve hala yeni atıkları kabul etmeye devam ediyor. Bloger'in paylaştığı videolar, Delhi'deki çevre sorunları ve atık geri dönüşümü konularında kamuoyunun dikkatini yeniden çekti.
Meksikalı bir blogger, Hindistan’ın başkenti Delhi’de bulunan ünlü Gazipur çöplüğünün zirvesine çıkarak bu süreci videoya kaydetti. Çöplük, devasa boyutu nedeniyle sık sık “çöplerin Everest’i” olarak anılıyor.
Verilere göre çöp dağının yüksekliği yaklaşık 70 metre. 28 hektardan fazla alanı kaplayan bölgede 14 milyon tondan fazla evsel atık birikmiş durumda.
Gazipur çöplüğü 1984 yılında faaliyete geçti. Aslında 2000’li yıllarda kapatılması planlanıyordu. Ancak atık miktarının artması nedeniyle faaliyet süresi birkaç kez uzatıldı ve çöplük hâlâ yeni atıkları kabul etmeye devam ediyor.
Bloggerın çektiği videolar sosyal medyada geniş yankı buldu ve Delhi’deki çevre sorunları ile atıkların geri dönüşümü konusuna kamuoyunun dikkatini bir kez daha çekti.
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