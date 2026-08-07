Blogger dünyanın en büyük çöp dağına çıktı

Meksikalı bir blogger, Hindistan’ın başkenti Delhi’de bulunan ünlü Gazipur çöplüğünün zirvesine çıkarak bu süreci videoya kaydetti. Çöplük, devasa boyutu nedeniyle sık sık “çöplerin Everest’i” olarak anılıyor.

Verilere göre çöp dağının yüksekliği yaklaşık 70 metre. 28 hektardan fazla alanı kaplayan bölgede 14 milyon tondan fazla evsel atık birikmiş durumda.

Gazipur çöplüğü 1984 yılında faaliyete geçti. Aslında 2000’li yıllarda kapatılması planlanıyordu. Ancak atık miktarının artması nedeniyle faaliyet süresi birkaç kez uzatıldı ve çöplük hâlâ yeni atıkları kabul etmeye devam ediyor.

Bloggerın çektiği videolar sosyal medyada geniş yankı buldu ve Delhi’deki çevre sorunları ile atıkların geri dönüşümü konusuna kamuoyunun dikkatini bir kez daha çekti.