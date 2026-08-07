Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü

·27.9K·Dünya
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü

Merkez ormanlık alanda güvercinleri avlamaya çalışan dev bir boa yılanı, elektrik çarpması sonucu öldü. Olay, çevredeki halkın gözleri önünde meydana geldi.

Yılanın, güvercinlere yaklaşmak amacıyla kabloların döşendiği elektrik direğine tırmandığı ortaya çıktı. Elektrik hatları boyunca ilerlerken akım taşıyan bölüme temas etti. Güçlü elektrik çarpmasının ardından boa, direğin üzerinde hareketsiz kaldı.

Beklenmedik manzarayı gören bölge sakinleri şaşkına döndü. Olayı gösteren görüntülerin sosyal medyada da yayıldığı belirtildi.

Bu olay, yabani hayvanların yerleşim alanlarına ve elektrik hatlarına yaklaştıklarında karşılaşabilecekleri tehlikeyi gözler önüne serdi.

Boa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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