Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi

Kazakistan'da gelinin mehir olarak sunduğu alışılmadık istek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Genellikle pahalı bir otomobil, ev, iPhone veya başka değerli hediyeler talep edilirken gelin adayı, müstakbel eşinden tüm dişlerini tamamen tedavi ettirmesini istedi.

Bu karar internet kullanıcılarının dikkatini çekti. Birçok kişi bunu dış gösteriş yerine sağlığı ön planda tutan, geleceği düşünerek yapılmış akılcı bir seçim olarak değerlendiriyor. Bazıları ise böyle bir mehrin gelecekteki aile hayatı için en faydalı hediyelerden biri olduğunu belirterek gelinin kararını takdir ediyor.