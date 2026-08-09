Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı

·7.6K·Dünya
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde çocuklar, tarım arazileri arasındaki çamurlu alanı oyun alanına dönüştürdü. Tarlalarda biriken su ve çamur, kavurucu yaz günlerinde onlar için serinleme yeri oldu.

Paylaşılan görüntülerde çocukların ellerini ve ayaklarını çamura batırarak birbirleriyle şakalaşıp oynadığı görülüyor. Bazıları çamurun içinde koşarken bazıları da su birikintileri arasında vakit geçirdi.

Köyde büyüyen çocukların doğayla iç içe bu tür oyunlarla vakit geçirmesi, yerel yaşamın sıradan manzaralarından biri olarak kayda geçti.

Bölge sakinleri, çocukların bu aktiviteler sayesinde köy ortamını ve doğayı yakından tanıdığını belirtti. Çocukların yer aldığı fotoğraf ve videolar ise kısa sürede sosyal medyada yayılarak kullanıcıların ilgisini çekti.

KaracadağSiverekŞanlıurfa
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni NATO: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan “Mekke Savunma Paktı”nı imzaladıYeni NATO: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan “Mekke Savunma Paktı”nı imzaladıBugün, 12:55Ölümün Eşiğinden Kurtarılan Deniz Kaplumbağası Evine DönüyorÖlümün Eşiğinden Kurtarılan Deniz Kaplumbağası Evine DönüyorBugün, 12:46Uçaktaki Yolcu Acil Çıkış Kapısını Açmaya ÇalıştıUçaktaki Yolcu Acil Çıkış Kapısını Açmaya ÇalıştıBugün, 12:46Antarktika’da −43°C Soğukta Eşi Görülmemiş Kurtarma Operasyonu GerçekleştirildiAntarktika’da −43°C Soğukta Eşi Görülmemiş Kurtarma Operasyonu GerçekleştirildiBugün, 12:33Başına koni takan yaramaz kutup ayısı Momota, şakalarıyla interneti fethettiBaşına koni takan yaramaz kutup ayısı Momota, şakalarıyla interneti fethettiBugün, 05:43Pentagon'da beklenmedik görevden alma: Ukrayna yardımını koordine eden general görevden alındı!Pentagon'da beklenmedik görevden alma: Ukrayna yardımını koordine eden general görevden alındı!Dün, 23:41
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti