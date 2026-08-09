Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde çocuklar, tarım arazileri arasındaki çamurlu alanı oyun alanına dönüştürdü. Tarlalarda biriken su ve çamur, kavurucu yaz günlerinde onlar için serinleme yeri oldu.

Paylaşılan görüntülerde çocukların ellerini ve ayaklarını çamura batırarak birbirleriyle şakalaşıp oynadığı görülüyor. Bazıları çamurun içinde koşarken bazıları da su birikintileri arasında vakit geçirdi.

Köyde büyüyen çocukların doğayla iç içe bu tür oyunlarla vakit geçirmesi, yerel yaşamın sıradan manzaralarından biri olarak kayda geçti.

Bölge sakinleri, çocukların bu aktiviteler sayesinde köy ortamını ve doğayı yakından tanıdığını belirtti. Çocukların yer aldığı fotoğraf ve videolar ise kısa sürede sosyal medyada yayılarak kullanıcıların ilgisini çekti.