Apple Kullanıcıları Ticari Casus Yazılım Saldırısı Hakkında Uyardı

·4·Teknoloji
Apple Kullanıcıları Ticari Casus Yazılım Saldırısı Hakkında Uyardı

Apple, cihazlarının güvenliğini tehdit eden durumlarla ilgili yeni uyarı bildirimleri gönderdi. ixbt.com'un haberine göre teknoloji devi, iPhone, iPad veya Mac cihazlarının devlet destekli özel casus yazılımların hedefi olduğundan şüphelenilen müşterilerine özel bildirimler gönderdi. Bu adım, siber güvenliği sağlama ve kullanıcıları zamanında uyarma açısından önemli bir gelişme. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket yetkililerinin TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre bu bildirimler perşembe günü aynı anda 110 ülkedeki kullanıcılara ulaştırıldı. Apple bugüne kadar dünyanın 150'den fazla ülkesindeki müşterilerini bu tür saldırılar hakkında bilgilendirdi. Bu rakamlar, hükümetler tarafından kullanılan casus yazılımların küresel ölçekte ne kadar yaygınlaştığını açıkça gösteriyor.

Güvenlik bildirimlerindeki yenilikler

Apple, web sitesindeki güncellenmiş destek makalesinde kullanıcıların doğrudan iPhone kilit ekranında görünen bir push bildirimi aracılığıyla bilgilendirileceğini açıkladı. Bu bildirim, cihaz sahibini derhal gerekli önlemleri almaya yönlendiriyor. Şirket ayrıca bildirim arayüzünü güncelleyerek kullanıcıların sonraki adımlarla ilgili önemli bilgilere erişmesini kolaylaştırdı.

Alınan mesajda şu ifade yer alıyor: “Apple, iPhone'unuza yönelik bir ticari casus yazılım saldırısı tespit etti. Verilerinizi ve cihazınızı korumak için hemen uygulayabileceğiniz adımlar mevcut”. Apple'ın bu uyarıları e-posta yoluyla ve kullanıcı hesaplarına giriş yaptıkları sırada da gönderdiği belirtiliyor.

Uzman önerileri ve korunma yöntemleri

Dijital araştırmalar yürüten Citizen Lab grubunun kıdemli araştırmacısı John Scott-Railton, bu casus yazılım uyarılarıyla ilgili ilk bilgileri X (eski adıyla Twitter) sosyal ağında paylaştı. Size de böyle bir bildirim gelirse bunu kesinlikle göz ardı etmemeniz gerekiyor. Uzmanlara göre bu mesaj, cihazınıza doğrudan sızıldığı anlamına gelmeyebilir; ancak kişisel verilerinizi korumak için derhal güvenlik önlemleri almanız gerekiyor.

Push bildirimi ayrıca yardım almak için kiminle iletişime geçilmesi gerektiğine dair öneriler de sunuyor. Kullanıcıların casus yazılım saldırılarının başarılı olmasını büyük ölçüde zorlaştıran Lockdown Mode (Özel Koruma Modu) özelliğini etkinleştirmeleri öneriliyor. Apple'a göre Lockdown Mode etkinleştirilmiş cihazlardan hiçbirinin şimdiye kadar başarıyla ele geçirildiği kaydedilmedi.

Casus yazılımlarla gerçekleştirilen saldırılar nadir görülse de son yıllarda gözetim teknolojilerinin aşırı gelişmesi, bunların kötüye kullanılmasının önünü açtı. Bu araçlar çoğunlukla muhaliflere ve sivil toplum aktivistlerine karşı kullanılıyor. Citizen Lab araştırmacısı Scott-Railton'a göre Apple'ın 2021'de güvenlik uyarılarını kullanıma sunmasından bu yana yeni push bildirimleri, kullanıcıları cihazlarını korumak için yardım almaya teşvik etme açısından önemli bir adım oldu.

AppleCasus YazılımiPhoneSiber GüvenlikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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