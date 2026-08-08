Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar

·1.3K·Dünya
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar

Bugün, 8 Ağustos’ta futbol dünyasının en ünlü yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez’in düğününün yapılması bekleniyor. Çiftin nikâh törenini Ronaldo’nun memleketi olan Portekiz’in Madeira Adası’nda gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Bu haberi The Sun gazetesi duyurdu.

Şu anda ağırlıklı olarak Suudi Arabistan’dayaşayan Ronaldo ve Georgina için törenin, futbolcunun doğup büyüdüğü Madeira’da düzenleneceği belirtiliyor.

Yerel medyanın haberlerine göre, ada başkenti Funchal’daki katedral 8 Ağustos’ta büyük bir tören için rezerve edildi. Yaklaşık 800 kişiyi ağırlayabilen bu mekânda çiftin nikâh töreninin yapılması bekleniyor.

Mavi-beyaz çizgili kuleleri olan bir kilisenin çevresindeki kırmızı çatılı evlerin manzarası.

Nikâhın ardından Ronaldo ve Georgina’nın konuklarıyla birlikte katedrale yalnızca beş dakika uzaklıkta bulunan beş yıldızlı Savoy Palace oteline geçeceği belirtiliyor. Düğün ziyafetinin de bu lüks komplekste düzenleneceği tahmin ediliyor.

Ronaldo, servetinin yaklaşık 1,4 milyar dolar olduğu tahmin edilen futbolculardan biri. Bu nedenle Georgina ile yapacağı nikâh töreninin de ihtişamlı ve üst düzey bir lüks içinde geçmesi bekleniyor.

Madeira’nın en prestijli otellerinden biri olan Savoy Palace kompleksinde altı yüzme havuzu, spa merkezi, birkaç restoran ve lüks odalar bulunuyor.

Akşam saatlerinde palmiyelerle çevrili bir otel ve aydınlatılmış yüzme havuzu.

Ronaldo ve ailesi daha önce de bu otelde konakladı. Tahminlere göre çift, otelin üst katlarında bulunan The Reserve adlı özel bölümde kalabilir. Burada bir gecelik konaklama fiyatı 1.100 sterlinden başlıyor.

Otelde büyük kutlamalar için tasarlanmış Grand Ballroom adlı bir salon da bulunuyor. Salon aynı anda 1.000’e kadar konuğu ağırlayabiliyor. Ayrıca çatıdaki Galáxia restoranı, yüzme havuzları ve dinlenmeye ayrılmış diğer lüks alanlar da konukların hizmetinde olacak.

Deniz manzaralı, mavi ışıklarla aydınlatılmış lüks bir salonda beyaz çiçeklerle süslenmiş yuvarlak masa.

İlginçtir ki Ronaldo’nun Atlantik Okyanusu’na bakan, yedi katlı ve değeri birkaç milyon sterlin olarak tahmin edilen özel konutu da otelin yakınında bulunuyor. Buna rağmen çiftin düğün kutlamalarının ardından yakınları ve arkadaşlarıyla Savoy Palace’da kalması bekleniyor.

Çatısında yüzme havuzu ve dinlenme alanı bulunan çok katlı otel kompleksi.

Ronaldo ve Georgina henüz düğün tarihini ve törenin yapılacağı yeri resmî olarak doğrulamadı. Bu nedenle yukarıdaki bilgiler şimdilik yerel medya ve kaynakların haberlerine dayanıyor.

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezMadeiraFunchalSavoy Palace
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

2,71 metrelik saç: Boyundan bile uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde2,71 metrelik saç: Boyundan bile uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemdeBugün, 16:50Trump’ın en sevdiği dövüşçülerden birinin Habib olduğu söylendiTrump’ın en sevdiği dövüşçülerden birinin Habib olduğu söylendiBugün, 14:32Çin'de gelinler için gözyaşlarını silecek özel bir araç geliştirildiÇin'de gelinler için gözyaşlarını silecek özel bir araç geliştirildiBugün, 13:24Kazakistan'da ilk kez insansız hava taksisi yolcuyla uçtuKazakistan'da ilk kez insansız hava taksisi yolcuyla uçtuBugün, 12:05Toplantı değil, bir kadının makyajı internette hararetli tartışma yarattıToplantı değil, bir kadının makyajı internette hararetli tartışma yarattıBugün, 11:55Zelenskiy’nin Belgrad’a sürpriz ziyareti: Moskova için güçlü bir siyasi sinyal!Zelenskiy’nin Belgrad’a sürpriz ziyareti: Moskova için güçlü bir siyasi sinyal!Bugün, 11:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti