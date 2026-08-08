Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar

Bugün, 8 Ağustos’ta futbol dünyasının en ünlü yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez’in düğününün yapılması bekleniyor. Çiftin nikâh törenini Ronaldo’nun memleketi olan Portekiz’in Madeira Adası’nda gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Bu haberi The Sun gazetesi duyurdu.

Şu anda ağırlıklı olarak Suudi Arabistan’dayaşayan Ronaldo ve Georgina için törenin, futbolcunun doğup büyüdüğü Madeira’da düzenleneceği belirtiliyor.

Yerel medyanın haberlerine göre, ada başkenti Funchal’daki katedral 8 Ağustos’ta büyük bir tören için rezerve edildi. Yaklaşık 800 kişiyi ağırlayabilen bu mekânda çiftin nikâh töreninin yapılması bekleniyor.

Nikâhın ardından Ronaldo ve Georgina’nın konuklarıyla birlikte katedrale yalnızca beş dakika uzaklıkta bulunan beş yıldızlı Savoy Palace oteline geçeceği belirtiliyor. Düğün ziyafetinin de bu lüks komplekste düzenleneceği tahmin ediliyor.

Ronaldo, servetinin yaklaşık 1,4 milyar dolar olduğu tahmin edilen futbolculardan biri. Bu nedenle Georgina ile yapacağı nikâh töreninin de ihtişamlı ve üst düzey bir lüks içinde geçmesi bekleniyor.

Madeira’nın en prestijli otellerinden biri olan Savoy Palace kompleksinde altı yüzme havuzu, spa merkezi, birkaç restoran ve lüks odalar bulunuyor.

Ronaldo ve ailesi daha önce de bu otelde konakladı. Tahminlere göre çift, otelin üst katlarında bulunan The Reserve adlı özel bölümde kalabilir. Burada bir gecelik konaklama fiyatı 1.100 sterlinden başlıyor.

Otelde büyük kutlamalar için tasarlanmış Grand Ballroom adlı bir salon da bulunuyor. Salon aynı anda 1.000’e kadar konuğu ağırlayabiliyor. Ayrıca çatıdaki Galáxia restoranı, yüzme havuzları ve dinlenmeye ayrılmış diğer lüks alanlar da konukların hizmetinde olacak.

İlginçtir ki Ronaldo’nun Atlantik Okyanusu’na bakan, yedi katlı ve değeri birkaç milyon sterlin olarak tahmin edilen özel konutu da otelin yakınında bulunuyor. Buna rağmen çiftin düğün kutlamalarının ardından yakınları ve arkadaşlarıyla Savoy Palace’da kalması bekleniyor.

Ronaldo ve Georgina henüz düğün tarihini ve törenin yapılacağı yeri resmî olarak doğrulamadı. Bu nedenle yukarıdaki bilgiler şimdilik yerel medya ve kaynakların haberlerine dayanıyor.