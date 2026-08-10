Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı

·32K·Dünya
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in olası düğünüyle ilgili haber Madeira'da büyük bir heyecan yarattı. 8 Ağustos Cumartesi günü yüzlerce kişi futbol yıldızını beklemek için katedralin çevresinde toplandı, telefon kameraları çekime hazırlandı.

Ancak saatlerce beklenen «damat» da «gelin» de gelmedi. Katedralin kapıları açıldığında hayranlar, bambaşka bir çiftin düğününe tanık olduklarını anladı.

Yüzlerce kişi Ronaldo'yu görmek için geldi

Yerel halk ve futbolseverler arasında Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez ile tam da Madeira'da evleneceği yönünde bir haber yayıldı.

Bu söylenti çok hızlı yayıldı.

Şehir merkezindeki katedralin çevresinde yüzlerce kişi toplandı. Çoğu, «Al-Nassr»ın forveti ile Georgina'nın gelişini kendi gözleriyle görmek ve tarihi anı telefonlarıyla kaydetmek umudundaydı.

Bazı hayranlar katedralin önünde uzun süre bekledi.

Ancak başroldeki isimlerden hiçbir haber gelmedi.

Kapılar açıldı ama Ronaldo'nun yerine başka bir çift çıktı

Bekleyişin doruğa ulaştığı sırada katedralin kapıları açıldı.

İnsanlar telefonlarını ve fotoğraf makinelerini kaldırarak Ronaldo ile Georgina'yı görüntülemeye hazırlandı.

Ancak dışarıya tamamen başka bir yeni evli çift — Nicole ve Fabio çıktı.

Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı

Böylece olayın aslı ortaya çıktı: O gün katedralde gerçekten bir nikâh töreni vardı, ancak bunun Cristiano Ronaldo'yla hiçbir ilgisi yoktu.

Böylece futbol yıldızının düğününü görmek için toplanan yüzlerce kişi, tesadüfen başka bir ailenin en önemli gününe «konuk» oldu.

Ronaldo'nun tepkisi durumu daha da ilginç hâle getirdi

En ilginç olanı ise olayın Cristiano Ronaldo'nun kendisinin de kulağına gitmesiydi.

Portekizli futbolcu, internette bu olayla ilgili yayılan bir paylaşımın altında gülen emojiler bırakarak durumu espriyle karşıladığını gösterdi.

Ancak söylentiyi doğrulamadı.

Böylece Madeira'daki «Ronaldo düğünü», futbolcu katılmamış olsa bile günün en çok konuşulan olaylarından biri hâline geldi.

Asıl sır ise hâlâ çözülmedi

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez uzun yıllardır birlikte yaşıyor. Bu nedenle olası evlilikleriyle ilgili her haberin kamuoyunda büyük ilgi uyandırması doğal.

Ancak futbolcu şu ana kadar düğünün kesin tarihi veya yeri hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Madeira'daki olay ise bir şeyi gösterdi: Ronaldo'nun evliliğiyle ilgili doğrulanmamış tek bir haber bile yüzlerce insanı sokağa dökebilir.

Bu kez hayranlar yıldızlarla dolu bir düğüne değil, Nicole ve Fabio adlı çiftin mutlu gününe tanık oldu.

Ronaldo ise tüm bunları birkaç gülen emojiyle izlemekle yetindi.

Şimdi asıl soru hâlâ yanıt bekliyor: Cristiano ve Georgina'nın gerçek düğünü ne zaman olacak?

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Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezMadeiraAl-Nassr
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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