12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)

Mahmud Muradov, en büyük fırsatların bazen hazırlık için neredeyse hiç zaman kalmadığında ortaya çıktığını kanıtladı. Özbekistanlı dövüşçü, rakibi değiştikten kısa süre sonra unvan maçını kabul ederek OKTAGON'un iki sıklette şampiyonu Will Fleury'yi ikinci rauntta teknik nakavtla mağlup etti.

36 yaşındaki Muradov böylece hafif ağır siklet kemerini kazandı. Artık koleksiyonunda OKTAGON'un orta siklet geçici şampiyonluğu ve hafif ağır siklet tam unvanı bulunuyor.

Muradov maçı sadece 12 gün kala kabul etti

Prag'daki OKTAGON 92 turnuvasında Fleury'nin aslen hafif ağır siklet sıralamasının liderlerinden biri olan Daniel Škvor'a karşı rövanş maçında kemerini koruması gerekiyordu.

Ancak Çek sporcu antrenman sırasında göğüs kası tendonunun sakatlanması nedeniyle müsabakadan çekildi. Unvan maçına 12 gün kala organizasyon Muradov'a ulaştı. Normalde orta siklette — 83,9 kilogramda mücadele eden Özbekistanlı dövüşçü, 93 kilogramlık divizyona çıkmayı kabul etti.

Bu karar büyük bir riskti. Muradov'un yeni sıklete uyum sağlama, rakip için özel bir plan yapma ve tam bir kamp geçirme imkânı neredeyse hiç yoktu. Fleury ise aksine OKTAGON'daki galibiyet serisi, iki şampiyonluk kemeri ve organizasyonun en güçlü dövüşçüsü statüsüyle kafese girmişti.

İkinci rauntta 19 saniye yetti

1 Ağustos'ta Prag'ın Štvanice açık arenasında gerçekleşen unvan maçı turnuvanın ikinci ana maçıydı. Gecenin ana maçında Lucia Szabová ve Lucie Pudilová karşı karşıya gelmişti.

Muradov, hırs dolu saldırısını ikinci raudun ilk saniyelerinde başlattı. Vuruş kombinasyonlarıyla Fleury'yi zor durumda bırakarak atağını sürdürdü. Hakem, raundun başlamasından sadece 19 saniye geçtikten sonra maçı durdurdu.

Resmi sonuç:

kazanan — Mahmud Muradov;

yöntem — vuruşlarla teknik nakavt;

raunt — ikinci;

süre — 0:19;

ödül — OKTAGON hafif ağır siklet şampiyonluk kemeri.

Fleury'nin iki kemerli egemenliğine son verildi

Will Fleury maça OKTAGON'un ağır ve hafif ağır sikletlerinin aktif şampiyonu olarak çıkmıştı. İrlandalı sporcu 2024 yılında Karlos Vémola'yı hakem kararıyla yenerek hafif ağır siklet kemerini kazanmış, ardından ağır siklette de şampiyon olmuştu.

Muradov ile karşılaşma, Fleury'nin 93 kilogramlık divizyondaki ilk unvan savunması olacaktı. Ancak kısa sürede maça dâhil edilen rakip tüm planlarını altüst etti ve organizasyonun resmi açıklamasında Muradov'un İrlandalı şampiyonun egemenliğine son verdiği vurgulandı.

Fleury ağır siklet kemerini koruyor ancak hafif ağır siklet tahtı artık Muradov'a ait.

Muradov aynı anda iki divizyonun kemerine sahip

Özbekistanlı dövüşçü, 2025 yılı Haziran ayında Patrik Kincl'i beş raundun sonucunda hakemlerin oy birliğiyle mağlup ederek OKTAGON'un orta siklet geçici şampiyonu olmuştu.

Fleury karşısında alınan galibiyetten sonra Muradov'un statüsü şu şekilde oluştu:

orta siklette — geçici şampiyon;

hafif ağır siklette — tam şampiyon.

Bu açıdan kendisini «iki divizyon kemeri sahibi» olarak adlandırmak mümkün. Ancak orta sikletteki unvanın geçici olduğunu ayrıca belirtmek önemlidir.

Polonya'dan Prag'a — üç farklı kuralda kemerler

Muradov, 2026 yılı Mart ayında Polonya'nın FAME organizasyonunda da ağır siklet kemerini kazandı. Denis Labryga'yı MMA eldivenleriyle yapılan modifiye kickboks müsabakasında hakemlerin oy birliğiyle mağlup etti. Bu sonuç profesyonel MMA siciline işlenmedi, çünkü maç gösteri amaçlı ve değiştirilmiş kickboks kurallarıyla gerçekleştirilmişti.

Dolayısıyla Muradov'un son kemerleri üç farklı branşta kazanıldı: orta siklette geçici MMA unvanı, modifiye kickboksta ağır siklet kemeri ve şimdi de hafif ağır siklette tam OKTAGON şampiyonluğu.

Profesyonel sicil de güncellendi

Fleury karşısında alınan zaferin ardından Muradov'un profesyonel MMA sicili 30 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 1 sonuçsuz maç şeklinde şekillendi. Galibiyetlerinin 19'unu nakavt veya teknik nakavtla elde etti.

Bu, Muradov'un üst üste beşinci profesyonel MMA galibiyeti oldu. UFC sonrası dönemde Scott Askham, Yasuwey Enomoto, Patrik Kincl ve şimdi de Will Fleury'yi mağlup etti.

Muradov'u şimdi hangi maç bekliyor?

Hafif ağır sikletin yeni şampiyonunun önünde iki yol var. Birincisi — 93 kilogramlık divizyonda kemerini korumak. İkincisi — orta siklete dönüp geçici ve ana şampiyonluk unvanlarını birleştirmek için maça çıkmak.

24 Temmuz tarihi itibarıyla resmi sıralamada Krzysztof Jotko orta sikletin tam şampiyonu, Muradov ise geçici kemer sahibi olarak gösteriliyor. Bu nedenle aralarındaki birleştirme maçı mantıklı bir seçenek olabilir, ancak henüz Muradov'un sıradaki rakibi resmi olarak açıklanmadı.

Muradov, 12 gün önce aldığı riskli kararı kariyerinin en büyük zaferlerinden birine dönüştürdü. Prag'da sadece yeni bir kemer kazanmakla kalmadı — kendisinden çok daha ağır olan ve iki divizyonun şampiyonu kabul edilen rakibini ikinci raundun başında durdurarak Avrupa MMA sahnesindeki yerini yeni bir seviyeye taşıdı.

Sizce Muradov sonraki maçını hafif ağır siklette mi yapmalı, yoksa orta siklet kemerlerini birleştirmek için geri dönmesi mi daha uygun olur? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi spor severlerle Telegram veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!