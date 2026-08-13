Ferran Torres Fransa'ya gidiyor: PSG forveti kadrosuna kattı

Avrupa futbolunda büyük bir transfer gerçekleşmek üzere. Marca'nın haberine göre Paris Saint-Germain, Barcelona'nın forveti Ferran Torres'i kadrosuna katmak için Katalan kulübüyle anlaşmaya vardı. Fransız devi, İspanyol futbolcu için yaklaşık 50 milyon avroluk bir teklif sundu ve bu miktar İspanyol kulübünü memnun etti. Goal.com haber veriyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin başarıyla tamamlandığı ve resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği öğrenildi. Daha önce Ferran Torres'in bizzat Paris kulübüyle sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Fransız ekibi, onu hücum hattındaki önemli oyunculardan biri haline getirmeyi planlıyor.

Transfer bedelini etkileyen faktörler

Transfer bedelinin yaklaşık 50 milyon avro olarak belirlenmesinde futbolcunun mevcut sözleşmesinin süresi de etkili oldu. Ferran Torres'in Barcelona ile yaptığı sözleşmenin 30 Haziran 2027'de sona ermesi gerekiyordu. Bu faktör, Paris Saint-Germain'in transfer bedelini kendisi için kabul edilebilir bir seviyede tutmasını sağladı.

Katalan kulübü bu anlaşmayla yalnızca forvetlerinden biriyle yollarını ayırmakla kalmayacak, aynı zamanda transfer piyasasında yeni takviyeler yapmak için önemli bir finansal kaynağa sahip olacak. Barcelona yönetiminin elde edilen geliri kadroyu daha da güçlendirmek için kullanması bekleniyor.

Paris Saint-Germain'in planlarındaki değişiklikler

Paris ekibi için bu transfer, hücum hattının kalitesini artırma ve kadroya çok yönlülük kazandırma yolunda önemli bir adım. Ferran Torres'in sahadaki hareketliliği ve deneyiminin Luis Enrique'nin takımına Avrupa kupalarında da katkı sağlaması bekleniyor. Kulüpler tüm son ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varırken futbolcunun Fransa'daki kariyeriyle ilgili planlar da tamamen netleşti.

Hatırlanacağı üzere İspanyol futbolcu, milli takımdaki etkileyici performansları ve özellikle Dünya Kupası finalindeki belirleyici golleriyle dünya çapında tanınıyor. Artık kariyerine Paris kulübünde devam edecek olan oyuncu, yeni sezonda Fransa şampiyonunun formasını giyerek kendini göstermeye çalışacak.