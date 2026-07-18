Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı

2026 Dünya Kupası finali öncesinde Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki sıra dışı bağ yeniden gündeme geldi. Bir zamanlar bebek Yamal ile çekilen meşhur fotoğrafta yer alan Arjantinli yıldız, şimdi dünya kupası için ona karşı sahaya çıkacak.

Messi, genç İspanyol'u dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak nitelendirdi ancak finalde ona hiçbir şans tanımayacağına söz verdi.

«Bu benim için inanılmaz bir durum»

Lionel Messi Lamine Yamal altı aylık bir bebekken onunla çekilen meşhur fotoğrafını hatırladı.

«Yamal'ı altı aylıkken yıkadığım fotoğraf mı? Şimdi finalde ona karşı sahaya çıkmak benim için inanılmaz bir durum» dedi Messi, The Touchline'a verdiği röportajda.

Yıllar sonra, o fotoğraftaki iki kahraman dünya futbolunun en büyük mücadelesinde rakip olarak karşı karşıya gelecek.

Messi, Yamal'a yüksek not verdi

Arjantin kaptanı, Lamine Yamal'ın mevcut seviyesini özel olarak takdir etti.

«Şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri. Barcelona çok şanslı. Yamal için iyi olan şey, bizim Barcelona'mız için de iyidir» dedi.

Messi, genç kanat oyuncusunun Barcelona'daki maçlarını düzenli olarak takip ettiğini de belirtti.

«Lamine harika bir oyuncu. Barcelona'da oynadığı için maçlarını dikkatle takip ediyorum. Ona her zaman en iyi dileklerimi sunuyorum» diye ekledi Arjantinli futbolcu.

Finalde dostane ilişkiler bir kenara bırakılacak

Messi, Yamal'a duyduğu saygıya rağmen, finalde Arjantin'in onun güçlü yönlerini etkisiz hale getirmek için her türlü önlemi alacağını gizlemedi.

«Finalde Yamal'ın en iyi oyununu sergileyememesi için elimizden geleni yapacağız» dedi.

Ancak Arjantin kaptanı, İspanya'nın tehlikesinin sadece Yamal ile sınırlı olmadığını da kaydetti.

«Sadece Yamal'ı durdurmak yeterli değil»

Messi'ye göre İspanya milli takımı tek bir oyuncuya bağlı değil.

«Sadece Yamal'ı durdurmak yeterli değil. İspanya'da başka güçlü oyuncular da var ve kendi tarzları mevcut. Buna rağmen bizim de kendi avantajlarımız var» dedi Arjantin kaptanı.

Bu nedenle finalde Messi ve Yamal çekişmesi ana merak konusu olsa da, maçın kaderini takım oyunu belirleyebilir.

Dünya şampiyonu gece belli olacak

İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 Dünya Kupası finali 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece oynanacak.

Karşılaşma TSİ 00:00'da başlayacak. Bir tarafta mirasını bir kupa ile daha pekiştirmek isteyen Messi, diğer tarafta ise yeni neslin sembolü haline gelen Yamal dünya kupası için mücadele edecek.