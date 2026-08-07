91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı

ABD'nin Chicago kentinde her yıl düzenlenen geleneksel Chicago Ördekçikleri Yarışı, bu yıl da binlerce seyirciyi bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında 91 binden fazla sarı lastik ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı ve akıntı boyunca bitiş çizgisine doğru "yarıştı".

Bu yarış eğlenceli bir etkinlik olmasının yanı sıra hayır amaçlarına da hizmet ediyor. Organizatörler toplanan bağışları Illinois Özel Olimpiyatları'nın faaliyetlerini desteklemek için kullanıyor.

Toplanan bağışlar özellikle zihinsel engelli sporcular için yarışmalar düzenlenmesi, spor malzemeleri ve kıyafet satın alınması, ayrıca antrenmanlarının ve diğer ihtiyaçlarının finanse edilmesi için harcanıyor. Böylece bu eğlenceli yarış, binlerce insanı iyilik için bir araya getiren geleneksel etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.