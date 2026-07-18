Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine

·89·Spor
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine

İtalyan futbolunun ve Roma kulübünün efsanevi yıldızı Francesco Totti, Özbekistan milli takımının kaptanı ve en golcü oyuncusu Eldor Shomurodov hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Bugün Türkiye Süper Ligi'nde ve Dünya Kupası'nda parlayan Özbek forvetin Roma'daki kariyeri, Totti'nin hafızasında olumlu bir iz bıraktı.

Zamin.uz İtalyan efsanesinin itirafını ve Shomurodov'un şu anki büyük başarılarının detaylarını sunuyor.

Francesco Totti: "Kendini oyuna tamamen adayan bir futbolcu"

Roma'nın yaşayan efsanesi Francesco Totti, gazetecilerle yaptığı sohbette Eldor Shomurodov'un kendisinde nasıl bir izlenim bıraktığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Shomurodov, her şans verildiğinde kendini oyuna tamamen adayan bir futbolcu olarak aklımda kaldı."

Roma'daki zorluklar ve Mourinho'nun adaletsizliği

Eldor Shomurodov'un Apenin Yarımadası'ndaki kariyeri kolay geçmedi. Mashal, Bunyodkor ve Rostov'daki performanslarının ardından 2020 yılında İtalya Serie A'ya adım atmıştı.

  • Başarılı başlangıç: Shomurodov, ilk sezonunda İtalya'nın en köklü kulüplerinden Genoa formasıyla 8 gol atarak başkent ekibi Roma'nın dikkatini çekti.

  • Yedek kulübesi: Roma'da kendini göstermeye başlayan Shomurodov, takımın yüksek maliyetli forveti Tammy Abraham'ın transferinden sonra yedek oyuncu konumuna düştü.

  • Mourinho'nun tercihi: O dönem Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, Chelsea'den gelen yıldıza sürekli forma şansı verdi. Özbek forvetin hırsı ve hazırlığı üst düzeyde olmasına rağmen Mourinho ona az süre vererek sadece birkaç dakikalığına oyuna dahil etti.

  • Kiralık dönemler: Bunun sonucunda Eldor önce Spezia'ya, ardından Claudio Ranieri yönetimindeki Cagliari'ye kiralandı ve orada takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

Ancak 2025 yazındaki teknik direktör değişiminin ardından Shomurodov, Türkiye ligine transfer olmayı tercih etti.

Türkiye'deki zafer ve 2026 Dünya Kupası'ndaki süper gol

Avrupa ligleri arasında giderek güçlenen Türkiye Süper Ligi, Shomurodov için gerçek bir parlayış dönemi oldu. 31 yaşındaki forvet, İstanbul Başakşehir'deki ilk sezonunda neler yapabileceğini tüm dünyaya kanıtladı.

  • Gol krallığı: Eldor, ilk sezonunda Türkiye liginde 22 gol atmayı başardı.

  • En verimli oyuncu: Bu istatistikle Süper Lig gol kralı ve turnuvanın en verimli futbolcusu olarak seçildi.

Shomurodov, katıldığı her turnuvada gol atma geleneğini 2026 Dünya Kupası'nda da sürdürdü. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) kalesine attığı gol, Dünya Kupası grup aşamasının en güzel golü olarak seçildi.

Eldor Shomurodov'un İtalya ve Türkiye'deki yolu

Kulüp / Turnuva

Elde edilen sonuç ve istatistikler

Genoa (İtalya)

İlk sezonunda 8 golün sahibi

Roma (İtalya)

Tammy Abraham'ın gelişi ve Mourinho döneminde ağırlıklı olarak yedek kaldı

İstanbul Başakşehir (Türkiye)

22 golle Süper Lig gol kralı ve en verimli oyuncu

Dünya Kupası 2026

DKC kalesine grup aşamasının en güzel golünü attı

Francesco TottiEldor ShomurodovAS RomaJosé MourinhoÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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