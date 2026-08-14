Ruben Amorim Milan'da Büyük Temizliğe Başladı

Milan kulübünün yeni teknik direktörü Ruben Amorim, takımda değişim sürecini radikal adımlarla başlattı ve sezon öncesi maçlardaki başarısızlıkların ardından birçok tanınmış futbolcuyu transfer listesine koydu. Sky Sport Italia'nın haberine göre Portekizli teknik adam, kulüp sahibi Gerry Cardinale ile Milanello'daki antrenman tesislerinde bir araya gelerek kadronun yeniden yapılandırılmasını ve gelecek planlarını görüştü. Haberi Goal.com veriyor .

Amorim için takımda yaşanan ilk "balayı" dönemi artık sona erdi. Sezon öncesi turnede alınan sonuçlar; Celtic ve Inter karşısındaki beraberlikler ile Chelsea'ye karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet, takımdaki sorunları açıkça ortaya koydu. Bunun ardından teknik direktör, futbolcuların performansını değerlendirdi ve sistemine uymayan oyuncuların listesini hazırladı.

Geniş transfer listesi ve beklenmedik isimler

Amorim'in hazırladığı satılık oyuncular listesinde en çok dikkat çeken isimlerden biri Christopher Nkunku oldu. 28 yaşındaki Fransız forvet, geçen yaz Chelsea'den 37 milyon avro karşılığında transfer edilmişti. Geçen sezon 35 maçta forma giyerek 8 gol ve 3 asist üretmesine rağmen yeni teknik direktörün güvenini kazanamadı.

Nkunku'nun yanı sıra İngiliz stoper Fikayo Tomori, orta saha oyuncusu Youssouf Fofana ve genç stoper David Odogu da transfer listesinde yer aldı. Fikayo Tomori, 2021'in başında Chelsea'ye katılmasından bu yana takımda 214 maça çıkıp 7 gol attı ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Amorim savunma hattını farklı şekilde oluşturmak istiyor.

İkincil liste ve mali planlar

GOAL.com'un haberine göre ana kara listenin yanı sıra, uygun bir teklif gelmesi hâlinde satılabilecek başka bir oyuncu grubu da bulunuyor. Bu kategoride yıldız kanat oyuncusu Rafael Leão ve forvet Santiago Giménez yer alıyor. Kulüp bu oyuncuları zorunlu olarak göndermek istemiyor ancak ek gelir elde etmek amacıyla iyi tekliflere açık.

Ekvadorlu kanat beki Pervis Estupiñán'ın durumu da belirsizliğini koruyor. Ruben Amorim sezon öncesi turunda onu yakından denedi ancak futbolcunun teknik direktörün taktiğinde gereken savunma becerilerini tam olarak karşılayamadığı görüldü.