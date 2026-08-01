Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?

Abduqodir Hüsanov, Manchester City'nin Enzo Maresca yönetimindeki ilk maçında güven veren bir performans sergileyerek istatistiksel değerlendirmelerde takımın en iyi futbolcuları arasına girdi. Flashscore portalı, Özbek savunmacının Inter'e karşı oynadığı maça 7,2 puan verdi.

Hüsanov maçı tamamladı, savunmanın iki farklı bölgesinde test edildi ve hatta galibiyet golünü atmaya çok yaklaştı. Penaltı atışlarındaki talihsizlik ise normal süredeki istikrarlı oyununu ciddi şekilde etkilemedi.

Hüsanov, City'nin en iyileri arasına girdi

Futbolcuların sahadaki hareketlerini istatistiksel verilere göre değerlendiren Flashscore portalı Abduqodir Hüsanov'a 7,2 puan verdi.

Bu sonuçla Özbek futbolcu, Brezilyalı kanat oyuncusu Savio ile birlikte Manchester Citykadrosundaki en yüksek beşinci puanı elde etti.

Mavililerin kadrosundaki en yüksek puanlar şu şekilde dağıldı:

Futbolcu Puan Antoine Semenyo 8,0 Divin Mubama 7,5 Nico González 7,5 Vitor Reis 7,5 Abduqodir Hüsanov 7,2 Savio 7,2

Hazırlık maçlarındaki istatistiksel puanlar resmi teknik direktör raporu sayılmaz. Ancak bu puanlar; oyuncunun ikili mücadelelerini, paslarını, savunmadaki hamlelerini ve sahadaki genel aktifliğini rakamlarla değerlendirme imkanı sunar.

Bu açıdan Hüsanov'un takımdaki en iyi beş sonuçtan birini kaydetmesi, Maresca'nın ilk sınavında olumlu bir izlenim bıraktığını gösteriyor.

90 dakika ve iki farklı görev

Abduqodir Hüsanov maça ilk 11'de başladı ve son düdüğe kadar sahada kaldı. Manchester City forması giyen isimler arasında ondan başka sadece kaleci Gianluigi Donnarumma ve Rico Lewis maçın tamamında oynadı. Maç raporlarında Hüsanov'un ilk 11'de sahaya çıktığı ve oyundan alınmadığı belirtiliyor.

İlk yarıda Joško Gvardiol ile birlikte stoper pozisyonunda görev yaptı. Devre arasından sonra kadrodaki birçok değişikliğin ardından Hüsanov sağ bek pozisyonuna kaydırıldı.

Bu karar, Özbek futbolcunun aynı anda birkaç görevi yerine getirme yeteneğini test etmeyi amaçlıyordu:

rakibin hızlı kanat oyuncularını durdurmak;

takım topa sahip olduğunda hücumu geriden başlatmak;

Rico Lewis ileri çıktığında boş kalan alanı kapatmak;

duruma göre stoper pozisyonuna geri dönmek.

Sezon öncesi hazırlık maçında Hüsanov'un 90 dakika boyunca iki farklı pozisyonda oynaması, Maresca'nın onun fiziksel durumunu ve taktiksel esnekliğini ciddi şekilde test ettiği anlamına geliyor.

Hüsanov galibiyet golünü atabilirdi

Özbek savunmacı sadece kendi ceza sahası çevresiyle sınırlı kalmadı. Uygun pozisyonlarda ileri çıkarak takımın hücumlarına da katıldı.

İkinci yarıda Hüsanov, Inter kalesi önündeki en tehlikeli pozisyonlardan birinde yer aldı. Dönen top önünde kalanınca savunmacı zor pozisyonda tek hamlede şut çekti. Top kaleye giderken rakip savunmacı çizgiden çıkardı.

Bu pozisyon Hüsanov'un galibiyet golünün sahibi olabileceğini gösterdi. Aynı zamanda Maresca'nın sisteminde savunmacılara sadece geride kalma görevi verilmediğini, uygun fırsatta hücuma da katılmalarının istendiğini ortaya koydu.

Maçın sonunda Özbek futbolcu yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Bazı raporlarda kartın 82. dakikada, bazılarında ise 83. dakikada gösterildiği belirtiliyor.

Semenyo neden en yüksek puanı aldı?

Flashscore, Antoine Semenyo'yu 8,0 puanla Manchester City'nin en iyi futbolcusu seçti.

Ganalı hücum oyuncusu ilk yarıda sol kanatta çok aktif bir performans sergiledi. Inter savunmasına sürekli baskı yaparak City'nin tek golüne de doğrudan katkı sağladı.

Maçın ilk çeyreğinde Semenyo sol kanattan rakibini geçerek topu ceza sahasına ortaladı. Divin Mubama ise yakın mesafeden vuruş yaparak skoru açtı.

Inter bu gole altı dakika sonra karşılık verdi. Federico Dimarco'nun kanattan yaptığı ortayı Benjamin Pavard ağlara göndererek skoru eşitledi. İlk gol çeşitli raporlarda 13. veya 14. dakikada, Pavard'ın golü ise 19. veya 20. dakikada kaydedildi.

İkinci yarıda City üstünlük kurdu

Devre arasından sonra Enzo Maresca kadroda büyük değişiklikler yaptı. Nico González, Vitor Reis, Rayan Aït-Nouri, Ryan McAidoo ve Max Alleyne gibi futbolcular oyuna dahil oldu.

Taze kanlar Manchester City'nin oyununa hız ve hareketlilik kazandırdı. Mavililer topa daha fazla sahip olarak rakibi kendi ceza sahasına çekilmeye zorladı.

Özellikle:

Savio ve Ryan McAidoo'nun kanattaki uyumu;

Nico González'in orta sahadaki hareketleri;

Aït-Nouri'nin hücumlara katılması;

Vitor Reis'in ileri çıkışları tehlikeli göründü.

Vitor Reis ve Ryan McAidoo'nun şutları direkten döndü. Inter son dakikalarda baskı altında kalmasına rağmen normal sürede skoru korudu.

Penaltıdaki hata genel oyunu gölgeledi mi?

Normal süre 1:1 sona erince kazananı penaltı atışları belirledi.

Manchester City için seri turlar şanssız geçti. Rayan Aït-Nouri ilk penaltıyı kaçırdı. Hüsanov takımın ikinci futbolcusu olarak topun başına geldi ancak vuruşu direkten döndü.

Ardından Nico González'in penaltısını Inter kalecisi kurtardı. City adına sadece Claudio Echeverri penaltıyı gole çevirdi. İtalyan kulübü ise seride 3:1 galip geldi.

Penaltıdaki hata Hüsanov için tatsız bir son oldu. Ancak böyle bir durumda bir futbolcunun 90 dakikalık performansını tek bir vuruşla değerlendirmek doğru olmaz.

O, normal sürede:

ciddi bir hata yapmadı;

iki farklı savunma görevini yerine getirdi;

takımın oyundan çıkmasına yardımcı oldu;

hücumlara katıldı;

gol atmaya çok yaklaştı;

maçı tamamladı.

Flashscore'un 7,2'lik puanı da penaltıdaki talihsizliğe rağmen genel performansının olumlu değerlendirildiğini gösteriyor.

Maresca'nın en çok hangi yönü hoşuna gidebilir?

Enzo Maresca topa sahip olmaya dayalı, futbolcuların sık sık yer değiştirmesini gerektiren bir oyun anlayışı benimser. Böyle bir sistemde bir savunmacı sadece rakip forveti durdurmakla kalmaz.

Ondan:

topla güvenli oynaması; baskı altında doğru pas atması; birden fazla pozisyonda oynayabilmesi; takım hücum ederken ileri çıkması; top kaybında hızla kendi bölgesine dönmesi beklenir.

Hüsanov'un stoper ve sağ bek pozisyonlarında tam süre oynaması onu Maresca için faydalı bir futbolcu yapabilir.

Özellikle yeni sezonda sağ bek sorunu tamamen çözülmezse, teknik direktörün Özbek futbolcuyu bu pozisyonda da kullanması ihtimal dışı değil. Bu şimdilik maçtaki taktiksel kararlara dayanan analitik bir sonuçtur.

Hüsanov'un asıl başarısı ne oldu?

Manchester City'nin Maresca dönemindeki ilk maçı penaltı mağlubiyetiyle sona erdi. Ancak Abduqodir Hüsanov adına bu karşılaşma önemli olumlu sinyaller de verdi.

90 dakika mücadele etti, yeni teknik direktörün farklı taktik görevlerini yerine getirdi ve istatistiksel değerlendirmelerde takımın en iyileri arasına girdi.

Penaltıdaki hata çabucak unutulabilir. Teknik heyet için ise futbolcunun maç boyunca gösterdiği güvenilirlik, taktik disiplin ve birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneği daha önemli olacaktır.

Şimdi asıl soru şu: Hüsanov sonraki maçlarda da Maresca'nın güvenini kazanıp Manchester City'deki ilk 11 yerini sağlamlaştırabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!