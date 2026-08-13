35 bıçak darbesi: Kazakistan’ı sarsan suçluya hüküm verildi

·8·Dünya
35 bıçak darbesi: Kazakistan’ı sarsan suçluya hüküm verildi

Fotokolaj: smartnews.kz

Kazakistan’ın Kazakistan’ın Çimkent kentinde ülkeyi sarsan 21 yaşındaki Nuray Serikbay cinayetiyle ilgili yargılama sona erdi ve sanık hakkında en ağır ceza kararı verildi.

Çimkent Şehri Ceza Mahkemesi, 28 yaşındaki Sherhan Aymahan’ı bu korkunç suçu işlemekten suçlu bularak ona ömür boyu hapis cezası verdi.

Üç maddeden suçlama ve milyonlarca tazminat

Hâkim Samiddin Temiraliyev’in başkanlık ettiği duruşmada Aymahan, Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun üç ağır maddesi kapsamında suçlu bulundu:

  • 125-1. madde: “Evliliğe zorlama”;

  • 115-1. madde: “Stalking” (ısrarlı ve zorlayıcı takip);

  • 99. madde, 2. fıkra, 5. bent: “Özel bir acımasızlıkla cinayet işleme”.

Ömür boyu hapis cezasının yanı sıra mahkeme, sanığı mağdurun ailesine manevi zarar karşılığında 25 milyon tenge (yaklaşık 54 bin dolar) ve maddi zarar karşılığında 5 milyon tenge (yaklaşık 11 bin dolar) tazminat ödemekle yükümlü kıldı.

Ret, kaçırma ve 35 bıçak darbesi

Korkunç olay, 11 Ocak 2026 akşamı Çimkent’te, Nuray Serikbay’ın evinin yakınında meydana gelmişti. Aymahan daha önce genç kıza evlenme teklif etmiş, ancak ret cevabı alınca onu zorla kaçırmıştı. Yakınları kızı eve getirip polise başvurmuş olsa da polis o sırada ceza soruşturması başlatmadı.

Cinayetin işlendiği gün Aymahan kızı yeniden takip ederek ona acımasızca 35 kez bıçak sapladı. Mağdur, aldığı ağır yaralar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Suçlu, iki gün sonra şehirden 10 kilometre uzakta yakalandı.

Tokayev’in müdahalesi ve polisteki görevden almalar

Bu trajedinin ardından ülkede geniş çaplı bir kamuoyu tepkisi dalgası oluştu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev duruma bizzat müdahale ederek Çimkent polisinin eylemsizliği hakkında soruşturma yürütülmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanının talimatının ardından:

  • Çimkent Şehir Emniyet Müdürlüğü başkanı ve birinci yardımcısı görevden alındı;

  • Kızın başvurusuna kayıtsız kalan bazı polis memurları hakkında görevini ihmal ettikleri gerekçesiyle ceza soruşturması başlatıldı.

“Hiddet” iddiası reddedildi

30 Nisan’da gerçekleştirilen adli psikiyatri incelemesinde Sherhan Aymahan’ın tamamen aklı başında olduğu tespit edilmişti. Buna rağmen sanık suçunu kabul etmedi. Duruşmada Nuray’ın kendisini önce bıçakladığını ve hiddet hâline girdiğini iddia etti. Ancak mahkeme bu iddiayı soruşturmanın ilk aşamasındaki ifadelerle çeliştiği gerekçesiyle reddetti.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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