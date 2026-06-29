Harry Kane Barcelona'nın teklifini reddetti: İngiliz forvet Bayern'de kalıyor

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, geleceğini uzun bir süre boyunca Bayern Münih kulübüyle ilişkilendirmeye karar verdi. Deneyimli forvet, Katalonya ekibi Barcelona'nın ilgisine rağmen Münih ekibini terk etme niyetinde olmadığını bildirdi. Bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

The Athletic'in haberine göre, Barcelona yönetimi, takımdan ayrılan Robert Lewandowski'nin yerine uygun bir halef arayışı sürecinde Harry Kane seçeneğini değerlendirmişti. Ancak futbolcunun temsilcileri aracılığıyla verilen yanıt Katalanlar için beklenmedik bir darbe oldu: 32 yaşındaki forvet Almanya'daki hayatından tamamen memnun ve Allianz Arena'yı terk etmeyi planlamıyor.

Harry Kane, 2023 yılında Tottenham'dan Münih'e transfer olduğundan beri Bayern projesinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Edinilen bilgilere göre, forvetin sözleşmesinde bu yaz etkinleştirilebilecek özel bir madde bulunuyordu, ancak oyuncu bu imkandan yararlanmamaya karar verdi. Kurallar gereği, kulübe Ocak ayına kadar bildirimde bulunması gerekiyordu ancak süre herhangi bir işlem yapılmadan sona erdi.

Tarihi sonuçlar ve yeni sözleşme

Forvetin Almanya'daki istatistikleri şaşırtıcı derecede yüksek. Goal.com verilerine göre, 2025-26 sezonunda Harry Kane 51 maça çıkarak 61 gol ve 7 asist kaydetti. Bu rakamlar onu kulüp tarihinin en iyi golcüler listesinde 7. sıraya taşıdı; üç sezon içinde toplam 146 gol atmayı başardı.

Bayern yönetimi, özellikle sportif direktör Max Eberl, futbolcuyla mevcut anlaşmayı uzatmak için müzakerelerin sürdüğünü doğruladı. Kane'in mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar olsa da, kulüp onu daha uzun süre tutmak istiyor. Futbolcu da Kasım ayında verdiği röportajda Bundesliga'dan ayrılma ihtimalinin çok düşük olduğunu vurgulamıştı.

Şu anda Harry Kane tüm dikkatini milli takım sorumluluklarına vermiş durumda. Geleceğine ilişkin resmi açıklamaların yaz Dünya Kupası'nın ardından yapılması bekleniyor. Buna rağmen, Münih'te kalması ve yeni bir sözleşme imzalaması için tüm zemin hazırlandı.

Barcelona gibi prestijli bir kulübün çağrısı her futbolcu için cazip görünse de, Harry Kane kariyerinin bu aşamasında La Liga deneyimi yerine Bayern ile kupa kazanmaya devam etmeyi tercih ediyor. Münih ekibiyle şimdiden iki şampiyonluk ünvanı kazanan forvet, takımın gelecek yıllardaki başarılarında ana figür olmaya devam edecek.