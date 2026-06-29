Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekor Parlaklık ve Güçlü Batarya

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sıradaki amiral gemisi akıllı saati Galaxy Watch Ultra 2 üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Ağlarda yayılan son bilgilere göre, yeni cihazın sadece markanın değil, tüm piyasadaki en gelişmiş ekran ve otonomi değerlerine sahip olması bekleniyor. Dış tasarımda değişikliklerin minimal kalmasına rağmen, dahili teknik güncellemeler kullanıcılar için gerçek bir sürpriz olacak. Ixbt.com haberi veriyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galaxy Watch Ultra 2 modelinin temel özelliği AMOLED ekranı olacak. Cihazın maksimum parlaklığının rekor düzeyde 5000 nit'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut birinci nesil Galaxy Watch Ultra modeli 3000 nit parlaklığa sahipken, Garmin Fenix 8 Pro modelinde bu değer 4500 nit'tir. Bu yenilik, saatin doğrudan güneş ışığı altında bile hiçbir zorluk çekmeden kullanılabilmesini sağlayacak.

Yeni Nesil Ekran Teknolojisi

Samsung, bu sonuca ulaşmak için MWC 2025 fuarında sergilenen yeni OCF OLED panelini kullanmayı planlıyor. Samsung Display birimi tarafından geliştirilen bu paneller, öncekilere göre yüzde 20 daha ince ve önemli ölçüde daha enerji verimli olarak değerlendiriliyor. En önemlisi, ekran 5000 nit parlaklıkta çalışırken bile, önceki nesil panellerin 3000 nit'te harcadığı miktarda enerji tüketecek.

Bir diğer önemli güncelleme ise cihazın güç kaynağı ile ilgili. Edinilen bilgilere göre, batarya kapasitesi 590 mAh'den 800 mAh'ye çıkarılacak. Bu, yaklaşık yüzde 36'lık bir artış anlamına geliyor. Enerji tasarruflu ekran ve daha büyük batarya kombinasyonu, saatin tek şarjla çalışma süresini mevcut 60 saatten üç-dört güne kadar uzatabilir. Bu, aktif yaşam tarzını benimseyenler ve gezginler için çok kritik bir göstergedir.

Dayanıklılık ve Tanıtım Tarihi

Ekstrem koşullar için tasarlanan Galaxy Watch Ultra 2, IP69K standardında korumaya sahip olacak ve 10 ATM su geçirmezlik seviyesini koruyacak. Bu, saatle sadece duşa girmekle kalmayıp, açık su havuzlarında dalış yapmanın da güvenli olduğu anlamına geliyor. Cihaz, sağlam kasası ve yüksek teknolojik imkanlarıyla piyasadaki ana rakibi Apple Watch Ultra ile ciddi bir rekabete girecek.

İlk bilgilere göre, yeni akıllı saatin resmi tanıtımı bu yılın 22 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Aynı gün Samsung'un yeni katlanabilir telefonları olan Galaxy Flip 8, Galaxy Fold 8 ve Galaxy Fold 8 Ultra modellerini de kamuoyuna sunması bekleniyor. Bu etkinlik, markanın 2025 yılındaki en büyük teknolojik gösterilerinden biri olacaktır.

Şunu belirtmekte fayda var; bu haberleri yayan Ice Universe, daha önce iPhone X tasarımı, iPhone 14 değişiklikleri ve Samsung'un 200 megapiksel sensörleri hakkında ilkleri duyuran doğru bilgiler paylaşmıştı. Samsung'un araştırma ve geliştirme bölümündeki kaynaklarının genellikle güvenilir bilgiler sağladığı bilinmektedir.