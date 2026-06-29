Kaliforniya Hükümeti Anthropic ile Anlaştı: Claude Artık Yarı Fiyatına

Kaliforniya eyaleti Valisi Gavin Newsom ile yapay zeka alanındaki lider şirketlerden biri olan Anthropic arasında stratejik bir iş birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre, eyaletin tüm devlet kurumları ve yerel yönetim organları Claude chatbotuna özel indirimli fiyatlarla erişim imkanına sahip olacak. Bu adım, iş dünyası yapay zeka araçlarının yüksek maliyetleriyle mücadele ederken, kamu sektöründe teknolojik verimliliği artırmayı hedefliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Anlaşma kapsamında Anthropic, yalnızca gelişmiş Claude modeline erişim sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda eyalet çalışanları için özel eğitimler ve teknik destek sunmayı da üstlenecek. Vali ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre, bu teknoloji kamu görevlilerinin belge taslakları hazırlamasına ve büyük veri setlerini analiz etmesine yardımcı olacak.

Verimlilik ve Güvenlik Meseleleri

Vali Gavin Newsom, yapay zekanın kamu yönetimindeki insan emeğinin yerini tamamen almaması gerektiğini vurguladı. Aksine, çalışanların daha hızlı çalışmasına, sorunları daha etkili çözmesine ve Kaliforniya halkı için daha kaliteli sonuçlar sunmasına yardımcı olması gerektiğini belirtti. Bu anlaşma, bu yılın Mart ayında yayınlanan ve kamu yönetiminde yapay zekanın güvenli kullanımını hızlandırmayı amaçlayan kararnamenin mantıksal bir devamıdır.

İlginç olan şu ki, Kaliforniya eyaletinin Anthropic ile yakınlaşması, ABD federal hükümeti, özellikle de Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yaşanan anlaşmazlıklar fonunda gerçekleşiyor. Daha önce Anthropic ve Pentagon arasında sözleşme imzalanması konusunda uyuşmazlık çıkmıştı. Anthropic, teknolojisinin Amerikalıların gözetlenmesi veya insan kontrolü olmayan otonom silahların yönetilmesi için kullanılmasını yasaklamayı talep etmişti.

Federal Hükümet ile Çatışma

ABD Savunma Bakanlığı, Anthropic'in taleplerini reddederek sonunda OpenAI ile iş birliği yapmayı seçmişti. Hatta federal hükümet, Anthropic şirketini "tedarik zinciri için bir risk" olarak ilan ederek, şirketin diğer Pentagon yüklenicileriyle çalışmasını kısıtlamıştı. Ancak Kaliforniya eyaleti yetkilileri, federal düzeydeki bu kısıtlamaların eyalet ölçeğindeki iş birliğine engel teşkil etmediğini belirtiyor.

Kaliforniya Bilgi Teknolojileri Departmanı Direktörü Chris Given'ın POLITICO'ya verdiği bilgiye göre, Anthropic ile yapılan müzakereler sırasında federal hükümet tarafından konulan "risk" etiketi hiç tartışılmadı. Eyalet yönetimi, teknolojinin doğru ve güvenli kullanımı yoluyla yönetim sistemini modernize etmeye odaklanıyor.

Bu iş birliği, Özbekistan gibi dijital dönüşüm sürecindeki ülkeler için de ilginç bir deneyim olabilir. Kamu hizmetlerinde ChatGPT veya Claude gibi araçların kullanılması, bürokrasiyi azaltmada ve karar alma süreçlerini hızlandırmada yeni ufuklar açmaktadır. Anthropic şirketinin Kaliforniya ile yaptığı anlaşma ise yapay zeka devleri ve hükümetler arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamasını belirliyor.