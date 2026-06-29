Asya'daki Siber Merkezlerde Kadınların İş Vaadiyle Kandırılarak İşkence ve Şiddete Maruz Kaldığı Ortaya Çıktı

Güneydoğu Asya'daki gizli siber dolandırıcılık merkezlerinde binlerce kadının rızası dışında tutulduğu ve suç faaliyetlerine zorlandığı tespit edildi. Kamboçya, Myanmar ve Laos'ta yürütülen operasyonlar sonucunda birçok mağdur kurtarıldı.

Kadınlar bu yerlere çoğunlukla sahte iş ilanları aracılığıyla çekildi. Onlara yüksek maaş, konforlu koşullar ve resmi bir iş vaat edildi, ancak daha sonra internet üzerinden insanları dolandırmaya ve paralarını gasbetmeye zorlandılar.

Görevleri yapmayı reddedenler dövüldü, işkence gördü veya tehdit edildi. Bazı durumlarda kadınlara yönelik cinsel şiddet uygulandığı ve başka gruplara satıldıkları yönünde bilgiler mevcut.

Kolluk kuvvetleri, bu ağları yöneten kişilerin tespit edilmesi ve mağdurların kendi ülkelerine iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.