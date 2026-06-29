Güney Kore RAMageddon Riskine Karşı 550 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

Güney Kore'nin teknoloji devleri, küresel ölçekte gözlemlenen bellek çipi kıtlığını veya sektör tabiriyle “RAMageddon” krizini hafifletmek amacıyla devasa bir projeye imza atıyor. Samsung ve SK Hynix şirketleri, ülkenin güneybatı bölgesinde dört yeni yarı iletken fabrikası kurmak için 518 milyar dolar tutarında kaynak ayıracaklarını duyurdu. Bu adım, yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızlı gelişimiyle ortaya çıkan çiplere olan benzeri görülmemiş talebi karşılamaya yönelik. Techcrunch.com haberine göre .

Pazartesi günü gerçekleşen başkanlık brifinginde vurgulandığı üzere, bu yatırımlar ülkenin yapay zeka, veri merkezleri ve fiziksel AI alanlarını kapsayan geniş kapsamlı ulusal stratejisinin bir parçasıdır. Plana göre, bellek çipi üretiminin yanı sıra, merkezi bölgede yüksek bant genişlikli bellek (HBM) paketleme merkezi için 52 milyar dolar daha harcanacak. Ayrıca SK, GS ve Naver gibi şirketler, 2035 yılına kadar AI veri merkezleri kurmak için 356 milyar dolar ayıracak.

Sektörün yeni ”üç ayağı”

Başkan Jae Myung Lee, televizyon aracılığıyla yaptığı açıklamada yarı iletkenleri, fiziksel AI ve veri merkezlerini Güney Kore sanayisinin gelecek dönemdeki ”üç ayağı” olarak adlandırdı. Lee'ye göre, Seul yakınlarındaki mevcut teknoloji bölgeleri kapasite sınırına ulaştı ve artık yatırımların ülkenin kırsal bölgelerine yayılmasıyla ekonomik dengenin sağlanması gerekiyor. 2026 yılının, Güney Kore'nin küresel pazarda “vazgeçilmez” bir güç haline geleceği yıl olması bekleniyor.

Şu anda Samsung ve SK Hynix (ABD'li Micron şirketi ile birlikte), AI sistemleri için gerekli olan bellek çiplerine olan rekor düzeydeki talepten büyük kazanç sağlıyor. Ancak, “RAMageddon” olarak adlandırılan küresel kıtlık sadece fiyatların artmasına değil, aynı zamanda tedarik zincirinde ciddi aksamalara da neden olabilir. Bu nedenle Koreli üreticiler, üretim kapasitelerini önceden genişletmeyi hedefliyor.

Şirketlerin uzun vadeli stratejisi

Samsung şirketi, önümüzdeki on yılda toplam 1,7 trilyon dolar yatırım yapmayı planlıyor ve bunun önemli bir kısmı Gwangju ve Haenam bölgelerindeki yeni fabrikalara ve AI merkezlerine yönlendirilecek. Şirket temsilcileri, bu bölgelerin enerji kaynakları, su temini ve kalifiye iş gücü gibi avantajlı faktörler nedeniyle seçildiğini belirtti. Bu rakamlar, ABD'li Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft gibi devlerin bu yıl AI altyapısına harcayacağı 650 milyar doları bile aşabilir.

SK Group da kendi adına 1,4 trilyon dolarlık uzun vadeli bir yol haritası sundu. Burada SK Hynix yarı iletken üretimini genişletirken, SK Telecom ülke genelinde 15 gigawatt kapasiteye sahip AI veri merkezleri kurmaktan sorumlu olacak. Ancak analistler, bu denli büyük projelerin riskli yönlerine de dikkat çekiyor.

Yarı iletken fabrikalarının inşası yıllar sürmektedir. Temel risk, fabrikalar faaliyete geçene kadar piyasa konjonktürünün değişmesi veya talebin düşmesiyle fazla ürün birikmesi ve fiyatların sert bir şekilde düşmesi ihtimalidir. Buna rağmen, Güney Kore hükümeti ve şirketleri, gelecek teknolojileri yarışında liderliği kaybetmemek için risk almaya hazır görünüyor.