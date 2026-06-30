Michael Olise, Real Madrid İlgisiyle Bayern Yönetiminden Görüşme Talep Etti

Bayern Münih ve Fransa milli takımının hücum oyuncusu Michael Olise'nin kariyerinde yeni bir dönüm noktasına gelmesi bekleniyor. Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansının ardından 24 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermek için kulüp yönetimiyle acil bir görüşme talep etti. Bu durum, başta Real Madrid olmak üzere Avrupa devlerinin gösterdiği ciddi ilginin gölgesinde gerçekleşti. Goal.com'un haberine göre.

GOAL.com'un bildirdiğine göre, Olise ve temsilcileri Allianz Arena'daki uzun vadeli projede futbolcunun rolünün ne olacağını anlamak istiyor. 2024 yılında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden transfer edilen kanat oyuncusu, Almanya'daki iki sezonu boyunca kendisini dünyanın en yetenekli oyuncularından biri olarak kanıtladı. Artık transfer değerinin ve prestijinin hızla artması nedeniyle, mevcut sözleşme şartlarının yeniden gözden geçirilmesi veya transfer seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiği düşünülüyor.

Dünya Kupası'ndaki Parlama ve Transfer Pazarı

Michael Olise, Fransa milli takımı formasıyla Dünya Kupası'nın gerçek keşfi haline geldi. Grup aşamasındaki tüm maçlarda görev alan oyuncu, Senegal maçında iki gol, Irak maçında ise iki asist yaptı. Sahadaki yaratıcılığı ve maçın kaderini belirleme yeteneği sadece taraftarların değil, gözlemcilerin de dikkatini çekti. Fransa milli takımının çeyrek finalde İsveç ile yapacağı maça hazırlandığı şu günlerde, futbolcunun çevresindekiler turnuva biter bitmez kulüp yönetimiyle müzakere masasına oturmayı planlıyor.

Bayern kadrosunda geçirdiği 2025-26 sezonu Olise için fenomenal geçti. Tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 22 gol ve 31 asistlik bir performans sergiledi. Bu istatistikler onu sadece Bundesliga'nın en iyi futbolcularından biri yapmakla kalmadı, aynı zamanda Real Madrid, Paris Saint-Germain ve İngiltere Premier League devlerinin ana hedefi haline getirdi. Özellikle geçen sezonu kupasız kapatan ve Jose Mourinho yönetiminde kadrosunu yenileyen Real Madrid için Olise ideal bir aday olarak görülüyor.

Münih'te Endişeler ve Gelecek Planları

Bayern yönetimi, futbolcuyla 2029 yılına kadar süren bir sözleşme olduğu için sakin kalmaya çalışsa da, kulüp içinde bir miktar endişe hakim. İki yıl önce imzalanan anlaşma, futbolcunun bugünkü yıldız statüsünü tam olarak karşılamıyor. Kulüp yetkilileri Olise'nin sadakatini açıkça ilan etmesini bekliyordu ancak futbolcu şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu sessizlik, onun Madrid'in Bernabeu stadyumuna taşınma isteği olduğu yönündeki spekülasyonları güçlendiriyor.

Michael Olise, şu ana kadar Bayern ile birlikte şu başarılara imza attı:

İki kez Bundesliga şampiyonluğu;

Almanya Kupası (DFB-Pokal) şampiyonluğu;

Almanya Süper Kupası şampiyonluğu;

Bundesliga'da sezonun en iyi genç futbolcusu (2024–25) ve sezonun oyuncusu (2025–26) unvanları.

AS'nin haberine göre, Real Madrid resmi bir açıklamayla henüz futbolcu için teklif yapmadığını belirtse de, Jose Mourinho şahsen bu transferin destekçisi. Bayern'in ise yıldızını kaybetmemek için ona yenilenmiş ve iyileştirilmiş mali şartlar sunması bekleniyor. Nihai karar, Dünya Kupası sonrası yapılacak yüz yüze görüşmede verilecek.