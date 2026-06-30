Brezilya, Japonya'yı zorlu maçta mağlup ederek bir üst tura yükseldi

FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ve Japonya milli takımları karşı karşıya geldi. Houston'daki "B" stadyumunda oynanan karşılaşmada Brezilyalılar 2-1 galip ayrıldı. Japonya adına Keito Sano 29. dakikada skorunu açtı. Brezilya ikinci yarıda cevap verdi: Casemiro 56. dakikada beraberliği sağlarken, Gabriel Martinelli 90+6. dakikada galibiyet golünü attı.

Maçın ilk yarısında Japonya, rakip savunmadaki boşluktan yararlandı. Keito Sano 29. dakikada topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Brezilya ilk yarı boyunca ataklar düzenlese de devre arasına kadar skoru eşitleyemedi.

İkinci yarıda Brezilya baskısını artırdı. 56. dakikada Casemiro'nun golüyle skor 1-1'e geldi. Bundan sonra da Güney Amerikalılar topa daha fazla hakim oldu ve Japonya kalesi çevresinde tehlikeli pozisyonlar yarattı.

Karşılaşmanın kaderini uzatma dakikalarında Gabriel Martinelli belirledi. 90+6. dakikada Japonya ağlarını sarsan oyuncu, Brezilya'ya galibiyeti getirdi.

İstatistiklerde de Brezilya üstünlük kurdu. Takım, rakip kaleye 20 şut çekti ve bunların 7'si isabetliydi. Japonya'da ise bu rakamlar sırasıyla 5 ve 2 olarak kaydedildi.

Brezilya %62 topa sahip olurken, Japonya %38 oranında kaldı. Brezilya futbolcuları 678 pas yaparak bunların %92'sini isabetli tamamladı. Japonya ise %86 isabet oranıyla 289 pas yaptı.

Karşılaşmada Brezilya 4, Japonya ise 13 kez kural ihlali yaptı. Hakem Brezilyalılara 2, Japon futbolculara ise 3 sarı kart gösterdi. Kırmızı kart çıkmadı. Kornerlerde Brezilya 6-2 üstünlük sağladı.