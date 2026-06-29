Waymo ve Uber Ortaklığı Sona Erdi: Phoenix'te Robotaksi Hizmeti Durduruldu

Otonom sürüş teknolojileri pazarının iki devi olan Waymo ve Uber şirketleri, Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde yaklaşık üç yıldır devam eden ortaklıklarını sonlandırma kararı aldı. TechCrunch'ın haberine göre, artık Uber uygulaması üzerinden Phoenix bölgesinde Waymo robotaksileri çağırmak mümkün değil. Bu değişiklik, sektörde rekabetin giderek arttığı bir dönemde gerçekleşti. Bu bilgiyi Techcrunch.com bildiriyor .

Alphabet bünyesindeki Waymo şirketinin temsilcileri, bu kararı pilot projenin tamamlanması olarak nitelendiriyor. Edinilen bilgilere göre, daha önce Uber ağında hizmet veren tüm otonom araçlar artık Waymo'nun kendi filosuna geri döndürüldü ve yalnızca markanın kendi uygulaması üzerinden müşterilere hizmet vermeye devam edecek. Phoenix'teki kullanıcılar, son günlerde Uber platformunda robotaksilerin kaybolduğuna dikkat çekmişti.

Rekabet ve Yeni Stratejiler

Phoenix'te ortaklık sona ermiş olsa da, her iki şirket Austin ve Atlanta gibi şehirlerde birlikte çalışmaya devam ediyor. Uber temsilcilerinin ifadelerine göre, Phoenix projesi bir deney alanı görevi gördü ve elde edilen bilgiler diğer bölgelerde ölçeği genişletmeye yardımcı oldu. İlginç olan ise, Uber'in yakında Phoenix'te başka bir otonom sürüş teknolojisi geliştiricisi ile ortaklık kuracağını duyurması, ancak yeni ortağın ismi şimdilik gizli tutuluyor.

Uzmanlara göre, Waymo ve Uber arasındaki ilişkiler giderek karmaşıklaşıyor. İki şirketin bu yıl içinde Londra'da doğrudan rakip olarak sahneye çıkması bekleniyor. Waymo, Zeekr tarafından üretilen Ojai minibüsleri gibi yeni nesil robotaksilerini yollara çıkarmaya başladığı bir dönemde, Uber de kendi ağına onlarca yeni otonom ortak katmak için çalışıyor.

Waymo şu anda ABD'nin 11 büyük metropolünde faaliyet gösteriyor ve haftada 500 binden fazla yolculuk gerçekleştiriyor. Şirket, bu yıl 20 yeni şehirde daha hizmetlerini başlatmayı planlıyor. Phoenix'teki ortaklığın sona ermesi, Waymo'nun kendi ekosistemini bağımsız olarak geliştirmek ve üçüncü taraf platformlara olan bağımlılığı azaltmak stratejisinin bir parçası olabilir.

Hatırlatalım, bu iki şirket arasındaki ilişkiler geçmişi oldukça çalkantılıdır. 2018 yılında aralarında fikri mülkiyet hırsızlığına ilişkin büyük bir dava yaşanmış ve bu dava uzlaşma ile sonuçlanmıştı. 2023 yılında başlayan ortaklık ise sektör uzmanları için beklenmedik bir gelişmeydi. Günümüzde robotaksi pazarı, Cruise gibi rakiplerin başarısızlıklarının ardından yeni bir aşamaya geçiyor ve Waymo bu konuda net liderliğini korumaya çalışıyor.