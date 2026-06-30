Zlatan Ibrahimovic'ten Ronald Koeman'a sert eleştiri: Hollanda kimliğini kaybetti

·3·Spor
Zlatan Ibrahimovic'ten Ronald Koeman'a sert eleştiri: Hollanda kimliğini kaybetti

İsveçli efsanevi forvet Zlatan Ibrahimovic, Hollanda milli takımının Dünya Kupası'ndaki başarısızlığının ardından teknik direktör Ronald Koeman'ı sert sözlerle eleştirdi. Monterrey'de Fas'a karşı oynanan dramatik maçtan sonra Ibrahimovic, Hollandalıların mağlubiyetinde doğrudan teknik direktörün taktiksel hatalarının ana neden olduğunu belirtti. Goal.com haberine göre.

Hollanda milli takımı, çeyrek final aşamasında Fas'a karşı fırsatı değerlendiremeyerek turnuvaya erken veda etti. Cody Gakpo'nun attığı golle öne geçen "Turuncular", son dakikalarda üstünlüğü kaybetti. Penaltı atışlarında ise şans Faslıların yanındaydı (3:2). Ibrahimovic'e göre, takımın bu duruma düşmesi geleneksel futbol felsefesinden vazgeçilmesiyle ilgili.

Taktiksel değişiklikler ve "İtalyan" tarzı

FOX Sports kanalında uzman olarak yer alan Zlatan Ibrahimovic, Ronald Koeman'ın aşırı temkinli taktiğinin takımın moralini bozduğunu vurguladı. Teknik direktör, son 32 maçta ilk kez beş savunmacıdan oluşan bir şema kullanmaya karar verdi ve bu durum birçok kişi için beklenmedikti.

"Bu mağlubiyette tek suçlu Koeman, çünkü sahada Hollanda takımını görmedim. Hollandalılara özgü olmayan bir tarzla kaybetti. Ben her zaman hücum futboluna alışkınım, bu takımın kimliği buydu. Bugün Koeman, kaybetmemek için oynayan İtalyan teknik direktörlere benzedi. Hollanda ise her zaman galibiyet için oynar. Kaybetseniz bile, kendi tarzınızla mağlup olmalısınız", diye belirtti Ibrahimovic.

Forvetin sözlerine göre, futbolcular sahada kendilerini rahatsız hissettiler. Top kontrolü ve hücum gücü kaybolduğu için takım en güçlü yönlerini sergileyemedi. Bu durum sadece taraftarları değil, uzmanları da şaşırttı.

Thierry Henry de şaşkın

Sadece Ibrahimovic değil, Arsenal ve Fransa milli takımı efsanesi Thierry Henry de Ronald Koeman'ın kararları karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Henry, maç sırasında bir orta saha oyuncusunu çıkarıp yerine bir savunmacı alma kararını korkaklık belirtisi olarak değerlendirdi.

"Bir orta saha yerine savunmacı alarak rakibinizden korktuğunuzu gösterirsiniz. Elbette bir teknik direktör olarak buna hakkınız var. Kazanırsanız haklısınız, kaybederseniz suçlusunuz. Hollanda normalde böyle oynamazdı ama Koeman'ın farklı bir bakış açısına sahip olduğu görünüyor", dedi Henry.

Bu mağlubiyet, Hollanda futbol kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Koeman'ın pragmatik yaklaşımı sonuç vermeyince, geleceği ve takımın sonraki gelişim yönü sorgulanmaya başlandı. Fox Sports'un haberine göre, bu tür taktiksel deneyler takımın uluslararası arenadaki prestijini olumsuz etkileyebilir.

FutbolHollandaZlatan IbrahimovicRonald KoemanDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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