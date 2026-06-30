Özbekistan'ın ilk süper bilgisayarı devreye alındı

·6·Teknoloji
Özbekistan'ın ilk süper bilgisayarı devreye alındı

Özbekistan'ın ilk süper bilgisayar kümesi "Dijital Hükümet" merkezinde devreye alındı. Gelecek yıl kapasitesinin üç kat artırılması planlanıyor.

Bu yıl 20 yükseköğretim kurumunda AI laboratuvarları kurulacak. Gençler, bölgelerdeki ve çeşitli sektörlerdeki sorunlara AI yardımıyla çözümler geliştirmek için bu süper bilgisayarı ve laboratuvarları ücretsiz olarak kullanabilecek.

Son yıllarda Taşkent, Nukus, Karşı, Termiz, Urgenç ve Fergana şehirlerinde modern BT parkları açıldı. Geçen hafta Yeni Namangan'da bir başka büyük projeye start verildi.

Artık Andican, Semerkant, Cizzah, Buhara, Gulistan, Çırçık, Nurafşon ve Navoi şehirlerinde de toplam alanı 100 bin metrekare olan büyük BT parklarının inşasına başlanacak.

Bu projeler sayesinde 20 binden fazla genç için yüksek gelirli iş imkanları yaratılması planlanıyor.

Ayrıca "İlk Bilgisayarım" programı başlatılacak. Program kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerden 10 bin gencin dizüstü bilgisayar satın alma maliyetinin yarısı Dijital Teknolojiler Fondu tarafından karşılanacak.

Kalan kısım için ise üç yıl boyunca taksitlerle ödenmek üzere faizsiz kredi sağlanacak.

Süper BilgisayarDijital HükümetAIBT Parkİlk Bilgisayarım
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