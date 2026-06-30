Tesla fabrikasından milyonlarca dolarlık batarya çalındı: suç şeması ortaya çıkarıldı

Elon Musk yönetimindeki Tesla şirketi, Nevada'daki Gigafactory fabrikasında bir dizi büyük hırsızlıkla karşı karşıya kaldı. Bilindiği üzere suçlular, fabrika sahasından milyonlarca dolar değerinde batarya yüklü kamyonları sorunsuzca çıkarmayı başardılar. Bu durum, şirketin lojistik ve güvenlik sistemindeki ciddi boşlukları ortaya koyuyor. Ixbt.com haber veriyor.

Kolluk kuvvetlerinin verilerine göre hırsızlıklar Aralık 2023'ten beri devam ediyor. Suçlular temel olarak Powerwall 3 ev enerji depolama sistemleri ve elektrikli araçlar için tasarlanmış bataryalar yüklü yarı römorkları hedef aldılar. Şimdiye kadar en az 11 böyle büyük hırsızlık vakası kaydedilmiş olup, bunların çoğu bu yılın Ocak ayına denk gelmektedir.

Sahte belgeler ve titizlikle planlanmış şema

Soruşturma sonuçlarına göre suçlular, kendilerini yasal nakliye şirketi temsilcileri olarak tanıtarak sahte ehliyetler ve taşıma belgeleri kullandılar. Bu yolla fabrika kontrol noktalarından rahatça geçerek değerli yükleri dışarı çıkardılar. Sadece Ocak ayında 9 böyle vaka kaydedildi.

Hırsızlığın ölçeğinin çok yüksek olduğu belirtiliyor. Örneğin, olaylardan birinde toplam değeri 950 bin doların üzerinde olan iki Powerwall römorku çalındı. Daha sonra bu römorklar fabrikadan 800 kilometre uzakta boş halde bulundu. Bu durum, suçluların yükü hızla başka bir yere aktarma ve izlerini kaybettirme konusunda hazır bir sisteme sahip olduklarını gösteriyor.

Şu anda bu suçlarla bağlantılı olduğu şüphesiyle üç kişi tutuklandı. Kendilerine çalınan malları bulundurma ve satma suçlamaları yöneltildi. Polis, bu şemanın arkasında büyük bir organize suç grubunun olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca bölgedeki Redwood Materials dahil diğer teknoloji şirketleri de benzer saldırılardan zarar gördü.

Alıcılar için uyarı

Çalınan bataryaların bir kısmı halihazırda ikincil piyasadaki satış platformlarında ortaya çıktı. Ancak Tesla uzmanları alıcıları dikkatli olmaya çağırıyor. Şirket, çalınan cihazların seri numaralarını kara listeye alabilir, sonuç olarak bunları resmi olarak etkinleştirmek ve yazılımlarını güncellemek imkansız hale gelir.

Bu olay Tesla için sadece finansal bir kayıp değil, aynı zamanda itibar açısından da ciddi bir darbe oldu. Dünyanın en gelişmiş teknoloji işletmelerinden birinin lojistik zincirinin böyle basit ama etkili bir dolandırıcılık karşısında çaresiz kalması birçok soruyu beraberinde getiriyor. Artık şirketin Nevada'daki Gigafactory ve diğer fabrikalarında yük kabul ve gönderim prosedürlerini kökten gözden geçirmesi bekleniyor.