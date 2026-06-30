GTA VI çıkışı nedeniyle dünya genelindeki şirketler çalışanlara tatil veriyor

·28·Teknoloji
GTA VI çıkışı nedeniyle dünya genelindeki şirketler çalışanlara tatil veriyor

Dünya genelindeki oyuncular merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA VI) oyununun prömiyerine hazırlanırken, büyük işletmeler de bu olaya sıra dışı bir yaklaşım sergiliyor. 2026 yılının en büyük medya ürünü olması beklenen bu oyun nedeniyle birçok çalışanın işe gelmemesini veya iş verimliliğinin düşmesini önlemek amacıyla, bazı şirketler resmi tatil günleri ilan etmeye başladı. Ixbt.com haberi veriyor.

Özellikle, kamyon üretimi yapan Kanada merkezli Edison Motors, bu trende katılan son prestijli kuruluş oldu. Şirket yönetimi, GTA VI çıkış tarihi nedeniyle 19 ve 20 Kasım 2026 tarihlerini tüm çalışanlar için tatil ilan etti. Bu karar, sadece çalışanların isteklerini dikkate almak değil, aynı zamanda üretim sürecindeki beklenmedik kesintileri önlemek amacıyla alındı.

İş sürecine etkisi ve "Vice City araştırmaları"

Edison Motors yönetimi, çalışanların tatil başvurularını ve genel ruh halini analiz ederek, oyunun prömiyer günlerinde işletmenin normal şekilde çalışmasının neredeyse imkansız olduğunu fark etti. Şirketin birçok uzmanı, bu iki gün boyunca iletişime geçmeyeceklerini ve "Vice City (oyunun geçtiği sanal şehir) sokaklarında önemli araştırmalar yapacaklarını" şaka yollu yönetime bildirdi.

ixbt.com verilerine göre, bu sıra dışı adımı sadece Kanadalılar atmadı. Daha önce ABD'nin Burger Motorsports tuning merkezi ve Livana'nın Fries Lab restoran zinciri de oyunun çıktığı gün çalışanlarına tatil vereceklerini duyurmuştu. Bu şirketler şu an için sadece bir günlük tatille sınırlı kalsa da, uzmanlar prömiyer yaklaştıkça bu tür girişimlerin sayısının artacağını tahmin ediyor.

Rekor düzeyde satışlar ve beklentiler

Oyun endüstrisindeki bu benzeri görülmemiş ilgi tesadüf değil. Grand Theft Auto VI için ön siparişlerin açılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, sipariş sayısı şimdiden 39 milyon kopyayı aştı. Bu da projenin henüz resmi olarak satışa çıkmadan 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği anlamına geliyor.

Özbek oyuncular ve teknoloji tutkunları için de bu haber büyük önem taşıyor. Ülkemizde Rockstar Games ürünlerinin devasa bir kitlesi olduğu göz önüne alındığında, Kasım 2026'da yerel IT şirketlerinde ve kreatif ajanslarda da benzer "mini tatillerin" görülmesi muhtemeldir.

Sonuç olarak, GTA VI sadece bir bilgisayar oyunu olmaktan çıkıp, küresel ekonomik ve sosyal süreçleri etkileyen kültürel bir fenomene dönüştü. Şirketlerin çalışanlarına tatil vermesi ise modern kurumsal yönetimde insan faktörüne ve ilgi alanlarına verilen yüksek önemin bir örneğidir.

GTA VIRockstar GamesEdison MotorsTeknolojiOyunlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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