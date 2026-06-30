Geleneksel Oyun Stilinden Vazgeçmenin Bedeli Koeman'a Ağır Geldi

·14·Spor
Geleneksel Oyun Stilinden Vazgeçmenin Bedeli Koeman'a Ağır Geldi

Hollanda milli takımının 2026 Dünya Kupası 1/16 finalinde Fas'a penaltı atışları sonucunda elenmesinin ardından Ronald Koeman'ın taktiği sert eleştirilerin hedefi oldu.

Fransa milli takımının eski forveti Thierry Henry, Hollanda'nın sahaya beş savunmacı ile çıkmasına şaşırdığını belirtti. Henry'ye göre bu karar, takımın Fas'tan korktuğunu gösterdi.

Koeman beş savunmacı tercih etti

Ronald Koeman, belirleyici karşılaşmada alışılmışın dışında bir taktik şema uyguladı.

Hollanda, sahaya beş savunmacı ile çıkarak temel odağını savunma istikrarına verdi.

Ancak bu karar beklenen sonucu vermedi. Normal süre ve uzatmaların 1-1 sona ermesinin ardından Fas, penaltı atışlarında 3-2 galip geldi.

«Fas'tan korktuğunuzu gösterdiniz»

Thierry Henry, Koeman'ın taktiksel tercihini açıkça eleştirdi.

«Aslında bu kararınızla Fas'tan korktuğunuzu gösterdiniz» dedi.

Eski futbolcuya göre, böylesine riskli bir kararın değerlendirmesi yalnızca sonuca bakılarak yapılır.

«Kazanırsanız haklı çıkarsınız. Kaybederseniz haksız olursunuz».

Henry'yi şaşırtan neydi?

Henry, Hollanda'nın geleneksel oyun stilinden vazgeçmiş olmasını anlamanın zor olduğunu vurguladı.

Hollanda genellikle:

  • top kontrolüne;

  • ofansif hareketlere;

  • yüksek presle oyuna;

  • geniş kanat kullanımına

dayanan bir takım olarak tanınır.

Bu nedenle beşli savunma şeması Henry için beklenmedik bir karar oldu.

«Dürüst olmak gerekirse, bu şemaya çok şaşırdım. Çünkü Hollanda normalde bu tarzda oynamaz» dedi Fox yayınında.

Fas taktik savaşta da üstün mü geldi?

Hollanda skorda öne geçmesine rağmen, 90+1. dakikada Fas beraberliği yakaladı.

Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı, penaltı atışlarında ise Afrikalı futbolcular daha soğukkanlı davrandı.

İstatistik

Sonuç

Normal süre ve uzatmalar

1:1

Penaltı atışları

2:3

Galip

Fas

Turnuvadan elenen takım

Hollanda

Koeman'ın kararı uzun süre tartışılacak

Henry, Koeman'ın kendi taktik vizyonu olduğunu kabul etti. Ancak sonuç negatif olduğu için beşli savunma şeması artık Hollanda'nın mağlubiyetinin ana nedenlerinden biri olarak tartışılıyor.

Play-off aşamasında teknik direktörün tek bir kararı tüm takımın kaderini belirleyebilir. Koeman'ın tercihi ise bu kez kendini kanıtlayamadı.

Sizce Hollanda'nın mağlubiyetinin temel sebebi Koeman'ın taktiği mi yoksa futbolcuların fırsatları değerlendirememesi mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

Ronald KoemanHollandaFasThierry HenryFransa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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