Baena, Valverde ile yaşadığı kavgadan sonraki zor günlerini anlattı

Atletico Madrid ve İspanya milli takımının orta saha oyuncusu Alex Baena, Federico Valverde ile yaşadığı tartışmanın ardından hayatında karşılaştığı zorlu dönem hakkında konuştu.

Futbolcu, olaydan sonra baskının sadece kendisini değil, ailesini de etkilediğini belirtti. Hatta bu zorlukların üstesinden bir psikolog yardımı olmadan gelemeyebileceğini itiraf etti.

2023 yılındaki tartışma nasıl başlamıştı?

Baena ve Valverde arasındaki gerginlik 2023 yılında meydana geldi.

Medya raporlarına göre, Baena'nın maç sırasında Uruguaylı futbolcuya hakaret ettiği iddia edilmişti. Daha sonra Valverde'nin maç sonrası otoparkta rakibini bekleyip yüzüne yumruk attığına dair haberler yayıldı.

Baena olaydan sonra polise şikayette bulundu ancak dava mahkemeye taşınmadan reddedildi.

Tehditler ailesine kadar ulaştı

Baena'nın sözlerine göre, tartışmadan sonraki en zor anlar yakınlarına yönelik tehditler başladığında yaşandı.

«En zor yanı, tehditlerin aile üyelerime kadar ulaşmasıydı. Onlara tehdit mesajları yazdılar, gece yarısı aramalar yaptılar ve ölümle korkuttular», dedi.

Futbolcu, o dönemde kendisinden ziyade ailesi için daha fazla endişelendiğini vurguladı.

Psikolog yardımı belirleyici oldu

Alex Baena, psikolojik baskıyla başa çıkmada bir uzmanın yardımının çok önemli olduğunu açıkça ifade etti.

Mundo Deportivo'nun aktardığına göre Baena, «Eğer psikolog yardımı olmasaydı, belki bugün burada oturmuyor olurdum» şeklinde konuştu.

Bu itirafı, profesyonel spordaki dış baskıların futbolcuların ruhsal durumunu bazen ne kadar ağır etkileyebileceğini gösterdi.

Baena şu an İspanya kadrosunda

Zor zamanlara rağmen Alex Baena futbol kariyerine devam ediyor.

Şu anda 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan İspanya milli takımının kadrosunda yer alıyor.

İspanya, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Saha dışındaki mücadele de kolay değil

Futbolcular genellikle sadece sahadaki performanslarıyla değerlendirilir. Ancak Baena'nın hikayesi, şöhret, eleştiri ve tehditlerin arkasında ağır bir psikolojik baskının da olabileceğini gösterdi.

Psikolog yardımı hakkında açıkça konuşması, bu tür durumlarda bir uzmana başvurmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Sizce futboldaki kavgalardan sonra oyuncuları ve ailelerini korumak için daha sert önlemler alınmalı mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.