Nagelsmann'dan Almanya hakkında ağır itiraf: Neyi açıkladı?

·21·Spor
Nagelsmann'dan Almanya hakkında ağır itiraf: Neyi açıkladı?

Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Maç sonrası teknik direktör Julian Nagelsmann sonucu sert bir şekilde değerlendirdi. Ona göre, üst üste üçüncü Dünya Kupası'ndaki erken elenişten sonra Almanya'yı artık birinci sınıf bir takım olarak adlandırmak zor.

«Bu kesinlikle kabul edilemez»

Nagelsmann, takımın son 32 turunda turnuvadan elenmesini ağır bir başarısızlık olarak nitelendirdi.

«Son 32 turunda turnuvadan ayrılmak bizim için kesinlikle kabul edilemez bir sonuç», dedi.

Almanya grup aşamasını birinci sırada tamamladığı için takımdan çok daha yüksek bir başarı bekleniyordu.

Üst üste üçüncü Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı

Almanya, 2014 şampiyonluğundan sonraki üç Dünya Kupası'nda da hedeflerine ulaşamadı.

  • 2018 — grup aşamasında elendi;

  • 2022 — grup aşamasında elendi;

  • 2026 — son 32 turunda mağlup oldu.

Nagelsmann, «Almanya üst üste üçüncü Dünya Kupası'nda turnuvaya erken veda ediyor», dedi.

«Artık bizi birinci sınıf bir takım olarak göremezler»

Teknik direktörün en ağır sözleri Almanya'nın mevcut statüsü hakkındaydı.

ESPN'e verdiği demeçte, «Bu sonuçlardan sonra artık bizi birinci sınıf bir takım olarak adlandıramazsınız», dedi.

Bu açıklama, Almanya futbolunda büyük değişikliklerin gerekli olduğunu gösteriyor.

Paraguay penaltılarda daha güçlü çıktı

Maçın normal ve uzatma süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Penaltı atışlarında Paraguay 4-3 galip gelerek bir üst tura yükseldi.

İstatistik

Sonuç

Maç

Almanya — Paraguay

Normal ve uzatma süresi

1:1

Penaltı atışları

3:4

Sonuç

Almanya turnuvadan elendi

Almanya'yı ne tür değişiklikler bekliyor?

Üst üste üçüncü Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından Almanya futbolunda ciddi tartışmaların başlayacağı kesin.

Artık teknik ekip, kadro politikası ve takımın büyük maçlardaki psikolojik hazırlığı yeniden gözden geçirilebilir.

Sizce Almanya'nın yeniden futbol elitine dönmesi için öncelikle neyi değiştirmesi gerekiyor? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

AlmanyaJulian NagelsmannParaguayESPNJulian Nagelsmann
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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