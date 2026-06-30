Dubai'de İngiliz bloggeri idam cezasıyla karşı karşıya kalabilir

Dubai'de 23 yaşındaki İngiliz blogger Brooke George idam cezasına çarptırılabilir. Bunu Detained in Dubai insan haklarını koruma örgütü bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, blogger Facebook aracılığıyla 26 yaşındaki bir İngiliz gençle tanışmış ve onun davetiyle Dubai'ye ikinci kez seyahat etmiştir. Genç kadın, seyahat boyunca adamın kendisine karşı saldırgan davrandığını, onu sürekli kontrol ettiğini, dönüş uçak biletini iptal ettiğini ve bir bara gittiği için onu darp ettiğini belirtmiştir.

Brooke George'un ifadelerine göre, pasaportunu alıp eve dönmeye çalıştığı sırada adam ona tekrar saldırdı. Hayatından endişe eden genç kadın, kendini korumak amacıyla bir mutfak bıçağı alarak adama zarar verdi. Ardından doğrudan havalimanına gitti ancak orada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İnsan hakları savunucuları, gözaltına alındığında bloggerın vücudunda darp izleri olduğunu belirtti. Ayrıca, kendisine zamanında tercüman, avukat ve Birleşik Krallık konsolosluğu ile iletişim kurma imkanı tanınmadığı vurgulanıyor.

Detained in Dubai örgütünün icra direktörü Radha Stirling, BAE yetkililerini bu davayı her yönüyle ve adil bir şekilde incelemeye çağırdı. Stirling'e göre, Brooke George'un şiddete maruz kaldığına dair iddialar titizlikle araştırılmalıdır.

Aynı zamanda hak savunucuları, bloggerın hukuki yardım, tıbbi destek ve adil bir yargılama sürecinin garanti edilmesini talep ediyor.

Şu an itibarıyla Dubai yetkilileri, Brooke George'un olayın meşru müdafaa amacıyla gerçekleştiğine dair beyanlarını henüz doğrulamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.