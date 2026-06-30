John Barnes: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Arasındaki Fark Takım Atmosferinde Ortaya Çıkıyor

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John Barnes: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Arasındaki Fark Takım Atmosferinde Ortaya Çıkıyor

Futbol dünyasının iki efsanesi — Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet, sadece sahadaki gol sayılarıyla değil, aynı zamanda takımları üzerindeki psikolojik etkileriyle de yeni bir boyuta taşındı. İngiliz futbol efsanesi John Barnes, Portekiz milli takımının play-off aşamasındaki şanslarını değerlendirirken, Cristiano Ronaldo ile ilgili durumu "patlamaya hazır bir felaket" olarak nitelendirdi. Goal.com haberine göre.

Barnes'a göre, Lionel Messi ve Arjantin milli takımındaki takım arkadaşları arasında karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir bağ var. Bu da takımın genel başarısına hizmet ediyor. Aksine, Portekiz kampında Cristiano Ronaldo'nun davranışları ve sahadaki tepkileri, takım arkadaşları arasında yanlış anlaşılmalara ve gerginliğe yol açabilir.

Portekiz ve Ronaldo: İç Çatışma Riski

Goal.com'un haberine göre John Barnes, Portekiz kadrosundaki yıldızların, özellikle Bruno Fernandes gibi futbolcuların yeteneklerini yüksek takdir etti. Ancak uzman, Cristiano Ronaldo'nun kendini her zaman ön plana koymasının takım ruhuna zarar verebileceğini belirtti. Özellikle kritik maçlarda teknik direktörün onu yedek kulübesinde tutmaya karar vermesi, ciddi bir tartışmaya dönüşebilir.

Portekiz milli takımı grup aşamasını beş puanla tamamlayarak Kolombiya'nın ardından ikinci sırada play-off'a yükseldi. Cristiano Ronaldo, Özbekistan milli takımına karşı oynanan ve 5-0 sonuçlanan maçta duble yapmış olsa da, genel oyunu ve takım arkadaşlarına karşı tutumu uzmanlarda şüphe uyandırıyor. Barnes, Lionel Messi'nin başarılarının Ronaldo'nun psikolojisi üzerinde ek baskı yarattığını ve onun talepkarlığını daha da artırdığını söylüyor.

Messi — Arjantin'in Birleştirici Gücü

Arjantin milli takımı grup aşamasında maksimum sonuç olan 9 puanı toplamayı başardı. Takım kaptanı Lionel Messi, üç maçta altı gol atarak harika bir formda olduğunu kanıtladı. Barnes, Messi'nin mütevazılığının ve takım arkadaşlarına olan saygısının Arjantin'i tek bir yumruk haline getirdiğini belirtti.

"Lionel Messi sahada çok koşmayabilir ama takım arkadaşları bunu doğru karşılıyor. Çünkü Messi'yi seviyorlar ve onun için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Portekiz'de ise durum farklı: Ronaldo topu alamadığında veya oyunu istediği gibi gitmediğinde memnuniyetsizliğini açıkça belli ediyor, bu da diğer futbolcuların moralini olumsuz etkiliyor", diyor eski İngiliz futbolcu.

Sonuç olarak, dünya kupasının belirleyici anlarında bireysel yetenekten ziyade takım dayanışmasının daha önemli hale gelebileceği söylenebilir. Barnes'ın öngörülerine göre, Messi'nin sakinliği Arjantin'e avantaj sağlarken, Ronaldo'nun hırsları Portekiz için beklenmedik sorunlar yaratabilir.

Lionel MessiCristiano RonaldoArgentinaPortugalFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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