Ukrayna Rusya'ya 419 insansız hava aracıyla saldırdı

18 Haziran'daki Moskova drone saldırısının sonuçları / Fotoğraf: AFP

30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece Ukrayna, Rusya topraklarına ve Moskova kontrolündeki Kırım'a yönelik büyük bir drone saldırısı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca toplam 419 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Rus yetkililerin açıklamasına göre, 60'tan fazla drone Moskova ve çevresini hedef aldı. Saldırı sonucunda Moskova bölgesinde altı aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Ukrayna tarafı ise saldırıların ağırlıklı olarak Rusya'nın askeri, enerji ve iletişim altyapılarını hedef aldığını belirtti.

Moskova çevresinde onlarca drone düşürüldü

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma güçlerinin başkente yaklaşan 60'tan fazla drone'u imha ettiğini duyurdu.

Sobyanin'e göre, acil durum ekipleri drone parçalarının düştüğü bölgelerde çalışmalar yürüttü. Moskova şehrinin merkezinde herhangi bir can kaybı veya ciddi yıkım bildirilmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, toplamda Rusya toprakları ve Kırım üzerinde 419 drone'un düşürüldüğünü iddia etti. Bu rakamlar henüz bağımsız kaynaklar tarafından tam olarak doğrulanmadı.

Moskova bölgesinde bir bebek hayatını kaybetti

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, başkentin yaklaşık 96 kilometre güneydoğusundaki Yegoryevsk şehrinde drone parçalarının müstakil bir evin üzerine düştüğünü açıkladı.

Olay sonucunda binada yangın çıktı. Kurtarma ekipleri evdeki kişileri dışarı çıkardı ancak altı aylık bebek hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Bölgede birkaç kişinin daha yaralandığı belirtiliyor. Rus yetkililer olaydan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Kiev, bu kayıplarla ilgili ilk aşamada özel bir açıklama yapmadı.

Moskova havalimanlarında kısıtlamalar getirildi

Drone saldırılarının ardından Rus havacılık yetkilileri, Moskova'ya hizmet veren havalimanlarında geçici kısıtlamalara gitti.

«Rosaviatsiya» verilerine göre, başkentin dört büyük uluslararası havalimanından üçü gece saatlerinde uçuş kabul etmeyi ve göndermeyi kısa süreliğine durdurdu.

Son aylarda Moskova'ya yönelik drone saldırılarının artması nedeniyle havalimanlarının geçici olarak kapatılması sıkça tekrarlanıyor. Bu tür kısıtlamalar yüzlerce uçuşun gecikmesine veya başka havalimanlarına yönlendirilmesine neden oluyor.

Sputnik iletişim merkezi hedef alındı

Ukrayna tarafı, saldırı sırasında Moskova'nın kuzeyindeki Dubna şehrinde bulunan bir uydu iletişim merkezinin vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, söz konusu tesisin Rusya'nın askeri operasyonlarında kullanılan uydu iletişimlerinin koordine edilmesinde rol oynadığını vurguladı.

Rus yetkililer tesiste meydana gelen hasarın boyutunu açıklamadı. Moskova bölge yönetimi, bölgedeki idari binalardan birinin hasar gördüğünü bildirdi.

Zelenski: «Savaşın gerçeği Rusya'ya geri dönüyor»

Volodimir Zelenski, saldırı öncesindeki konuşmasında Ukrayna'nın uzun menzilli saldırılarının «savaşın gerçeğini Rusya'nın kendisine geri getirdiğini» söyledi.

Zelenski, Rusya'nın petrol rafinerileri, pompa istasyonları, yakıt depoları ve ihracat limanlarına yönelik saldırıların, ülkenin savaşı finanse etme kapasitesini sınırlamayı amaçladığını belirtti.

«Saldırgan devletin savaşı uzaklarda tutamaması için Ukrayna'ya gerekli sonuçları sağlıyoruz» dedi Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı, bu tür operasyonları «uzun menzilli yaptırımlar» olarak adlandırarak, temel amacın Rusya'yı savaşı bitirmeye zorlamak olduğunu vurguluyor.

Rusya'da yakıt sorunu büyüyor

Ukrayna son dönemde Rusya'nın petrol rafinerilerine ve yakıt altyapısına yönelik saldırılarını önemli ölçüde artırdı.

Bu saldırılar bazı bölgelerde benzin ve dizel yakıt kıtlığına, akaryakıt istasyonlarında kuyruklara ve tedarik aksamalarına yol açıyor.

Moskova'daki büyük bir petrol rafinerisi Haziran ayında birkaç kez drone saldırısına uğradı. Reuters kaynaklarına göre, ciddi hasar gören tesisin tam kapasite üretime dönmesi en az altı ay sürebilir.

Kırım'da da elektrik enerjisi ve yakıt tedariki ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Bazı bölgelerde toplu taşıma kısıtlandı, sokak aydınlatmaları azaltıldı ve yakıt satışına geçici düzenlemeler getirildi.

Cephede şiddetli çatışmalar devam ediyor

Rus birlikleri Ukrayna'nın doğusunda, özellikle Donetsk bölgesinde ilerlemeye çalışıyor. Moskova, bölgenin geri kalanını da ele geçirmeyi temel askeri hedeflerinden biri olarak görüyor.

Ancak cephe hattında drone'ların yoğun kullanımı her iki tarafın hareket kabiliyetini zorlaştırıyor. Rus güçleri bazı yönlerde yavaş ilerlese de, geniş alanları hızla ele geçirme imkanı bulamıyor.

Aynı zamanda Ukrayna, kendi drone'larının menzilini, taşıma kapasitesini ve hassasiyetini artırdı. Bu durum Kiev'e Rusya içindeki büyük hedefleri daha fazla cihazla vurma imkanı sağlıyor.

Putin, Donbas planından vazgeçmeyeceğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen drone saldırılarının Moskova'nın planlarını değiştirmeyeceğini ifade etti.

Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda, Donbas ve kendisinin «Novorossiya» olarak adlandırdığı bölgeleri tamamen ele geçirme hedefinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Putin, Ukrayna saldırılarının Rus altyapısında sorunlar yarattığını ve bazı yerlerde yakıt kıtlığı yaşandığını kabul etti. Ancak Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarının çok daha güçlü ve yıkıcı olduğunu iddia etti.

Rusya da Ukrayna şehirlerine düzenli olarak füze ve drone saldırıları düzenliyor. Her iki taraf da sivilleri kasten hedef aldığını reddediyor, ancak savaş boyunca her iki ülkede de çok sayıda sivil hayatını kaybediyor.

30 Haziran'daki saldırı, Ukrayna drone'larının Rusya topraklarına ulaşma kapasitesinin daha da genişlediğini gösterdi. Ancak cihazların kesin sayısı, düşürülen drone'ların oranı ve hedeflere verilen hasar hakkındaki bilgiler, savaş koşullarında bağımsız olarak doğrulanması zor bir konu olmaya devam ediyor.