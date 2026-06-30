Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali: Akkuyu projesinin devreye alınma tarihi belli oldu

·31·Teknoloji
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali: Akkuyu projesinin devreye alınma tarihi belli oldu

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en büyük projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinin devreye alınma süreçleri kritik bir aşamaya geldi. Rusya'nın Rosatom devlet şirketi tarafından inşa edilen bu dev tesisin 2026 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlaması bekleniyor. Bunu, İstanbul'da düzenlenen NPPES uzmanlık forumunda Akkuyu Nuclear JSC yönetim kurulu başkanı Anton Dedusenko açıkladı. Ixbt.com haber veriyor.

Proje kapsamında ilk ünitedeki inşaat çalışmaları neredeyse tamamlandı. Uzmanlar şu anda reaktöre simülasyon yapan ısı üretici yakıt demetlerini yüklüyorlar ki bu, teknolojik sürecin önemli bir parçasıdır. Ixbt.com yayın organının haberine göre, şu anda reaktörde soğuk hidrolik testler gerçekleştiriliyor. Bu testler, ünitenin kullanıma hazır olduğunu onaylamak için zorunlu bir aşama olarak kabul ediliyor.

Teknolojik süreçler ve gelecek planlar

Rosatom başkanı Aleksey Likhachev daha önce ilk ünitenin bu yılın sonbaharında devreye alınmasının planlandığını söylemişti. Ancak, kapsamlı testler ve güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak, 2026 yılı ana devreye alma yılı olarak belirlendi. Anton Dedusenko, ilk ünitede gerçekleştirilen her aşamanın, kalan üç ünitenin inşası ve devreye alınması için yol açacağını vurguladı.

Türkiye hükümeti, nükleer enerjiye geçiş yaparak ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacını stabilize etmeyi hedefliyor. Akkuyu NGS projesi, Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörleri ile donatılmış olup, bu dünyanın en güvenli ve modern teknolojilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Proje kapsamında toplam dört ünitenin inşası öngörülmektedir.

Proje kapasitesi ve bölgesel önemi

Her bir ünitenin kapasitesi 1 200 MW'tır. Dört ünite tamamen devreye girdiğinde, santralin Türkiye'nin toplam elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması bekleniyor. Şu anda şirket, ikinci ünitede de devreye alma ve ayar çalışmalarına başlamak için resmi izni almış durumda.

Özbekistan için de nükleer enerjinin güncel bir konu olduğu göz önüne alındığında, Türkiye deneyimi bölgesel uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Akkuyu projesi sadece Türkiye'nin değil, tüm bölgenin enerji haritasını değiştirebilecek stratejik bir tesistir. Rosatom uzmanları, tüm uluslararası güvenlik standartlarına uyarak çalışmalara devam ediyor.

Özetle, 2026 yılı Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açacak. Akkuyu NGS sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede karbondioksit emisyonlarını azaltmaya hizmet eden büyük bir ekolojik projedir. İnşaat sahasında binlerce mühendis ve işçi gece gündüz çalışıyor.

TürkiyeRosatomAkkuyuNGSEnerji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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